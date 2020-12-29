行賄送女進名校 女星羅夫林坐牢2個月出獄 老公繼續蹲牢

蘿瑞·羅夫林(右)夫妻因行賄讓女兒進名校， 她28日出獄，丈夫吉安諾里(左) 仍服刑中。(美聯社)

因行賄讓兩個女兒上大學的蘿瑞·羅夫林(Lori Loughlin)在入監服刑滿兩個月後，28日出獄；同案被判五個月徒刑的丈夫吉安諾里(Mossimo Giannulli)要繼續服刑，到4月17日才能重獲自由。

參加電視影集「俏皮老爸天才娃」(Full House，又譯「歡樂滿屋」)演出出名的羅夫林和丈夫5月承認用50萬元賄賂，讓兩個女兒以划船選手名義，進入南加大 。兩個女兒都不是划船選手。

被判刑後，羅夫林被關到加州 都柏林的聯邦監獄 ，時尚設計師加努利則到聖巴巴拉附近倫波克(Lompoc)的聯邦監獄坐牢。

檢察官求刑時表示，吉安諾里「較主動」犯案，因此該坐久一點牢。

這對夫婦是轟動一時的上流社會靠行賄錢買通錄取人員，不惜偽造證件、造假成績，讓子女進入子名大學的醜聞主角之一。

本來堅不認罪，還透過律師指控調查人員偽造證據、入人於罪的吉安諾里夫婦，經不起確鑿證據，終於認罪。

知罪後，羅夫林跟法官說，她的(賄賂)行為，確實讓本已存在的社會不公現象益形嚴重，她保證今後絕對「盡己所能」做好人、行好事，促進社會公平。

父母既已認錯也付出代價，二女兒奧莉維亞．傑德．吉安諾里(Olivia Jade Giannulli)終於公開發言，說她不想博取同情。「我家確實幹過壞事，我只想要大家給我們第二次機會。這麼長時間不敢談這件事，是因為法律程序的關係。」

本案共有60名家長、教練等遭起訴，其中十幾人還在打官司，其他分別被判兩周到9個月徒刑，例如女星費莉西緹霍夫曼(Felicity Huffman)因賄賂入學顧問，為女兒更動SAT測驗答案，去年坐牢兩個禮拜後出獄。