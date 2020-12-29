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白女「弄丟手機」誣賴非裔童偷竊 知名樂手爸錄影提告

編譯林梅婕／綜合28日電
知名非裔小號樂手哈洛德的兒子遭一名白人婦女指控偷竊她的手機，他火大地把影片貼上網。(截自影片)
知名非裔小號樂手哈洛德的兒子遭一名白人婦女指控偷竊她的手機，他火大地把影片貼上網。(截自影片)

紐約蘇荷區(SoHo)的阿洛酒店(Arlo Hotel)26日傳出一起衝突，知名非裔小號樂手哈洛德(Keyon Harrold)的兒子遭一名白人婦女指控偷竊她的手機，並試圖阻撓兩人離去還攻擊他們；全程畫面都被哈洛德用手機錄影存證，該影片已在社群媒體上引發軒然大波，哈洛德一家人也對該女子提出傷害告訴。

影片中可見一名戴口罩的白人女子不斷對著哈洛德14歲的兒子嚷嚷，指控他偷手機，酒店的經理及工作人員都出面協調；少年先是隱身在保全身後，並回答女子「這是我的手機」。

哈洛德回應女子：「你開玩笑嗎？你以為世界上就只有一支iPhone手機？」，隨後飯店經理向少年表明身分後要求查看手機，哈洛德震怒：「我不在乎你是誰，他是我兒子！你沒看到我們剛剛才從電梯下來的嗎？」

飯店經理不斷解釋自己希望能幫上忙，但哈洛德怒氣不減：「你完全沒有再幫忙，而且非常不尊重人，我兒子和她沒有關係。」

女子聽見著急地說：「他不准走！你拿出證據來！」，但哈洛德已拉著兒子準備離開，該女子立刻追上前阻擋。畫面中女子還疑似拉扯少年的袋子，遭哈洛德一把推開；該女子大喊：「我不能沒有我的手機！」，畫面的最後女子衝向哈洛德並攻擊他，影像也終止錄影。

事件爆發後阿洛酒店在社群媒體Instagram上發表公開聲明向哈洛德一家致歉：「我們的貴賓、或任何人，都不應該受到這樣的指控。我們沒有任何藉口，也希望能為向哈洛德先生和他的兒子道歉，並親自與他們取得聯繫，至上我們最深的歉意，以及提供任何需要的協助。」

哈洛德事後在私人社群平台上指出，一名Uber司機最後找到該女子的手機，而且送還回來，但該女子從未對自己的行為向他們道歉。

民權律師克朗普(Ben Crump)代表哈洛德及其家人，對該名白人女子提出攻擊和毆打等控訴，並表示阿洛酒店對哈洛德一家的偏見行為應接受公民平權調查。

知名非裔小號樂手哈洛德的兒子遭一名白人婦女指控偷竊她的手機，他火大地把影片貼上網...
知名非裔小號樂手哈洛德的兒子遭一名白人婦女指控偷竊她的手機，他火大地把影片貼上網。(截自影片)

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