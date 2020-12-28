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戰狼大使劉曉明即將離任英國 鄭澤光接任

編譯潘勛／綜合27日電
中國駐英大使劉曉明即將離任。(路透)
中國駐英大使劉曉明即將離任。(路透)

中國駐英10年、以戰狼式外交聞名的大使劉曉明即將離任，劉任內大力支持中、英加強經貿關係，捍衛中國的處理新疆、香港的立場；接任他的人選為現任中國外交部副部長鄭澤光，鄭澤光曾在英國卡迪夫大學(Cardiff University)攻讀法律，原盛傳他將接任駐美大使，駐英之後依然可能出任該職。

「衛報」(The Guardian)27日報導，劉曉明現年64歲，自2010年起駐英，一任便是10年；駐英大使任期一屆本為四年。他曾強烈批評英國決定禁用華為5G設備，另頻頻否認新疆維吾爾族人被拘禁在集中營。

中、英關係在北京實施港區國安法之前便已惡化；在倫敦眼中，港區國安法嚴重破壞中英聯合聲明，導致兩國關係大為改變。

在兩國為是否使用華為5G設備而大生齟齬時，劉曉明曾放話說，英國將因把中國視為敵對國家而自食惡果；他在一系列記者會上還以戰狼姿態砲轟英國，說英國境內發生多起抗議港區國安法事件，係不負責任外國人所為，與自由無關；英國以前是香港的宗主國。

劉曉明上英國廣播公司(BBC) 節目「安德魯馬爾秀」(Andrew Marr Show)，碰到主持人播放維吾爾族人被迫戴眼罩而跪著的畫面，他卻宣稱那是偽造的，他的說法讓人側目。

劉曉明任內高光時刻，應該是中共總書記習近平夫婦2015年對英國的「國事訪問」，並宣布兩國關係進入黃金時代。

鄭澤光接任駐英大使，對中、英商討因應氣候變化十分重要；英國2021年將在格拉斯哥舉辦「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會，亟需中國的合作，以便達成聯合國設定的重大目標，改變全球暖化的趨勢。

鄭澤光還得應付英國決定頒給香港居民英國國民(海外)護照的後續影響；該政策讓港人有權自2021年元月31日起留在英國工作、求學達五年，接下來申請定居，第六年歸化為英國公民。港人的英國國民(海外)護照計畫還涵蓋護照持有人的成年子女、其配偶及未成年子女。

中國外交部副部長鄭澤光將接任駐英大使。(新華網)
中國外交部副部長鄭澤光將接任駐英大使。(新華網)

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