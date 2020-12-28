疫情威脅 工廠拚產能但憂病毒傳播

全美工廠在疫情 威脅下，一直仍以接近正常水平速度生產各類商品。但製造商擔心，除非全國大多數地區都接種疫苗 ，否則正常產能未必能持續，因為許多工廠都位在新冠疫情飆升地區。

聯準會統計數據顯示，2月工業產值比正常水平低5％，2月至4月間一度跌了16.5％，但此後在汽車 製造業帶動下反彈。愛阿華州立大學農業經濟學者舒爾茨(Lee Schulz)說，牛肉和豬肉產量一直都低於去年水平。

疫情伊始的工廠工人感染事件曾在春季迫使汽車製造商、肉類加工商和其他企業停產，在各工廠採取防護措施後，並未爆發大規模疫情。眼看全國染疫人數在各地社區飆升、死亡人數逾33萬3055人，工業界和工會均表示，要將病毒完全排除在工廠之外，恐怕是不可能的任務。

福特汽車公司製造長約翰遜(Gary Johnson)表示，「如同周圍社區陽性檢測率上升那樣，我們也看到確診比例不斷增加。」福特汽車在全國有約5萬6000名按時計薪工人。在福特，工廠生產量約為疫情前產量的98％。

汽車工人聯合會(UAW)主席甘博(Rory Gamble)說，汽車工廠和其他工業工廠確診案件自萬聖節左右開始增加，但幾乎所有案件都肇因於工廠外。甘博強調，外界有很多有關工人在工廠感染病毒的錯誤訊息和擔憂，「大家需要全面了解我們正盡一切努力確保工人安全。」

由於許多人還得等好幾個月才能接種疫苗，工廠處境仍然脆弱。食品和商業工人聯合會(UFCW)食品加工包裝和製造部門主管勞瑞曾(Mark Lauritsen)表示，「即使現在一切正常，病毒仍可迅速傳播各地；即便我們採取了所有預防措施，我每天還是擔心病毒會在任何一家工廠爆發感染。」

肉類包裝業受疫情影響的統計數據，確實令人擔憂。UFCW代表全國80％牛肉和豬肉工人及33％家禽工人，該工會估計至少有1萬9800名肉類包裝工人被感染或暴露於疫情下，其中128人死亡。

在愛荷華州滑鐵盧的泰森食品(Tyson Foods)豬肉加工廠工作、51歲的尼克斯(Donald Nix)曾在春季染疫，足足療養27天才康復。眼看同事仍不斷生病，讓他很擔心，他說：「我的工作場所仍存在高風險。我的工作仍是高風險。」

但肉類行業幾大巨頭包括泰森食品、史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)、JBS和嘉吉(Cargill)均表示，疫情發生後採取的安全措施，讓他們可以控制病毒傳播。