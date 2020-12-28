我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

疫情威脅 工廠拚產能但憂病毒傳播

記者胡玉立／綜合報導

全美工廠在疫情威脅下，一直仍以接近正常水平速度生產各類商品。但製造商擔心，除非全國大多數地區都接種疫苗，否則正常產能未必能持續，因為許多工廠都位在新冠疫情飆升地區。

聯準會統計數據顯示，2月工業產值比正常水平低5％，2月至4月間一度跌了16.5％，但此後在汽車製造業帶動下反彈。愛阿華州立大學農業經濟學者舒爾茨(Lee Schulz)說，牛肉和豬肉產量一直都低於去年水平。

疫情伊始的工廠工人感染事件曾在春季迫使汽車製造商、肉類加工商和其他企業停產，在各工廠採取防護措施後，並未爆發大規模疫情。眼看全國染疫人數在各地社區飆升、死亡人數逾33萬3055人，工業界和工會均表示，要將病毒完全排除在工廠之外，恐怕是不可能的任務。

福特汽車公司製造長約翰遜(Gary Johnson)表示，「如同周圍社區陽性檢測率上升那樣，我們也看到確診比例不斷增加。」福特汽車在全國有約5萬6000名按時計薪工人。在福特，工廠生產量約為疫情前產量的98％。

汽車工人聯合會(UAW)主席甘博(Rory Gamble)說，汽車工廠和其他工業工廠確診案件自萬聖節左右開始增加，但幾乎所有案件都肇因於工廠外。甘博強調，外界有很多有關工人在工廠感染病毒的錯誤訊息和擔憂，「大家需要全面了解我們正盡一切努力確保工人安全。」

由於許多人還得等好幾個月才能接種疫苗，工廠處境仍然脆弱。食品和商業工人聯合會(UFCW)食品加工包裝和製造部門主管勞瑞曾(Mark Lauritsen)表示，「即使現在一切正常，病毒仍可迅速傳播各地；即便我們採取了所有預防措施，我每天還是擔心病毒會在任何一家工廠爆發感染。」

肉類包裝業受疫情影響的統計數據，確實令人擔憂。UFCW代表全國80％牛肉和豬肉工人及33％家禽工人，該工會估計至少有1萬9800名肉類包裝工人被感染或暴露於疫情下，其中128人死亡。

在愛荷華州滑鐵盧的泰森食品(Tyson Foods)豬肉加工廠工作、51歲的尼克斯(Donald Nix)曾在春季染疫，足足療養27天才康復。眼看同事仍不斷生病，讓他很擔心，他說：「我的工作場所仍存在高風險。我的工作仍是高風險。」

但肉類行業幾大巨頭包括泰森食品、史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)、JBS和嘉吉(Cargill)均表示，疫情發生後採取的安全措施，讓他們可以控制病毒傳播。

疫情 汽車 疫苗

上一則

研究：中國有計畫控制美國供應鏈

下一則

疫情在家悶壞 無畏低溫戶外透氣 雪鞋、禦寒大衣熱賣

延伸閱讀

衛生部助理部長：明年6月 可望完成全體疫苗接種

衛生部助理部長：明年6月 可望完成全體疫苗接種
疫苗千呼萬喚始出來 半數歐洲民眾卻不想接種

疫苗千呼萬喚始出來 半數歐洲民眾卻不想接種
西班牙接種冠狀病毒疫苗 96歲老太太得頭香

西班牙接種冠狀病毒疫苗 96歲老太太得頭香
德國傳出輝瑞疫苗冷鏈疑不符規定 8城市暫緩接種

德國傳出輝瑞疫苗冷鏈疑不符規定 8城市暫緩接種

熱門新聞

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

2020-12-27 03:00
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？