疫情在家悶壞 無畏低溫戶外透氣 雪鞋、禦寒大衣熱賣

入冬之後民眾想到外面透氣，雪鞋、滑雪用具、靴子及禦寒大衣，成為零售業者的熱賣商品。圖為新罕布夏州曼徹斯特市一家雪具店內，消費者正在選購雪靴。(美聯社)

今年夏天，不少民眾購買船艇、腳踏車、露台家具，因為疫情 期間如果要與親朋好友相聚，戶外比室內空間更為安全。入冬之後雖然氣溫一路走低，民眾照樣想到外面透氣，雪鞋、滑雪 用具、靴子及禦寒大衣，紛紛成為零售業者的熱賣商品。

緬因州 波特蘭市阿爾柏格滑雪及滑水用具店(Arlberg Ski and Surf Shop)負責人洛克(Jay Rock)說：「大家都想去外面呼吸一下新鮮空氣。我的感覺是，民眾並不在意花多少錢。」

另一方面，選擇繼續窩在家裡的民眾，則紛紛選購讓自己更加舒適的產品，拖鞋、保暖睡衣的銷售量都直線上升。

市場追蹤公司NPD集團(NPD Group)首席零售分析師柯恩(Marshal Cohen)指出，近幾個月熱銷商品大致可歸納為幾個類別：增進健康、遠距上班或遠距上學、居家娛樂。

他說，提供居家生活舒適用品的廠商業績長紅，因為自從疫情發生以來，「現在大家天天都穿著拖鞋」。

戶外用品方面，美國冬季運動用品業(Snowsports Industries America)統計顯示，從今年8月至10月間，越野滑雪用具銷售成長了202%，雪鞋銷售也增加221%，這兩類商品直到現在都仍買氣旺盛。

居家生活舒適用品方面，統計顯示，拖鞋銷售成長了70%，寢具商品銷售已突破去年成績。據統計，去年睡衣的銷售業績高達85億元。

雖然民眾因為疫情取消旅行，但在家裡待久了，卻渴望到戶外透氣，使得烤肉用具、戶外家具、戶外暖爐、彈翻床(trampoline)、獨木舟、露營用具等，都成了熱銷商品。

總部位於緬因州的體育用品零售商L.L. Bean，因腳踏車、皮划艇、露營家具、滑雪用具及雪鞋業績一飛衝天，才讓營運保持順利，未因為服裝等產品銷售驟減而受打擊。