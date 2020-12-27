我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

拜登警告：川普拖延法案 恐致毀滅性後果

編譯陳韻涵╱綜合26日電
總統當選人拜登26日警告，紓困法案綁維持聯邦政府運作的預算，若川普繼續拖延且拒絕簽署，恐怕會造成「毀滅性後果」。(路透)
總統當選人拜登26日警告，紓困法案綁維持聯邦政府運作的預算，若川普繼續拖延且拒絕簽署，恐怕會造成「毀滅性後果」。(路透)

參眾兩院日前通過第二波新冠肺炎紓困法案，但川普總統至26日晚間仍未簽署，更再度推文要求把600元的紓困金增加到2000元；而許多聯邦給予失業者的補助都在當天失效，總統當選人拜登26日警告，紓困法案綁維持聯邦政府運作的預算，若川普繼續拖延且拒絕簽署，恐怕會造成「毀滅性後果」。

●拜登警告：上千萬美國人將失去失業津貼

拜登表示，數以百萬人面臨失業津貼於26日到期的痛楚；他在聲明中表示：「怠忽職守將致毀滅性後果，今日約有1000萬人將失去失業保險給付」。

共和黨議員24日反對民主黨希望根據不同家庭收入標準，各自給付定額紓困津貼的提案；拜登對此表示：「一再延宕，表示更多小企業無法挺過寒冬，他們缺乏取得生活必需品的資金，且人民將更晚拿到直接紓困補助，他們應該在疫情拖垮經濟之際，盡快取得金援。」

第二波新冠肺炎刺激法案綁著1.4兆元的政府預算案，若此案未過，政府可能在29日關門。

「未來幾天，政府預算將用罄，重要的服務和軍隊支薪面臨風險」；拜登說：「延期償付和暫緩驅逐令一周內將到期，數以百萬人可能在佳節期間被趕出門。」

川普22日曾說，兩黨經過數月磋商並於21日通過的9000億元預算案是「恥辱」，他希望把國會同意直接撥款給每個人的600元補助調高至2000元。

●川普重申：我只想發2000元給偉大的美國人

人在海湖莊園渡聖誕節的川普25日推文寫道：「打了很多電話，並在佛州棕櫚灣的川普國際飯店開很多會。政治人物為何只給人民600元，而不給2000元呢？這不是他們的錯，是中國的錯；給我們的國民錢！」

川普總統26日再次推文：「我只是想發2000元給我們偉大的人民，而不是現在的60...
川普總統26日再次推文：「我只是想發2000元給我們偉大的人民，而不是現在的600元。」圖為他23日與夫人梅蘭妮亞從華盛頓前往海湖莊園度假。(路透)

他26日再次推文重申：「我只是想發2000元給我們偉大的人民，而不是法案中現在寫的600元。」

向來堅定支持川普的南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)25日赴佛州與川普揮桿暢談後表示，「與總統共度一日後，我很確信，他比以往更加堅定，要調高紓困款項至每人2000元，並將挑戰通訊規範法第230條(Section 230)的大企業責任保險。」

葛理漢說：「兩者都是合理要求，我希望國會聽進去，最大贏家將會是國民。」

總統反對參眾兩院通過的法案實為罕見，川普23駁回國防授權法案(NDAA)，聖誕節後復會的議員預料推翻川普的決定；然而，國會縱然可以推翻總統的決定，川普只要拒絕簽署成案，就能以「口袋否決」(pocket veto)反制。

口袋否決是指總統或行政長官不主動行使否決權，以置之不理的方式，被動否決法案；本屆國會任期到期後，新國會將在明年1月3日開始運轉。

拜登盼於1月20日就職後提出更高額的預算惠及國民，但喬治亞州1月5日的複決攸關民主黨能否取得參院多數，以及拜登日後能否順遂推動新政。

川普 拜登 紓困金

上一則

父染疫病情惡化 護士女兒：若累了 就放手

下一則

納許維爾驚爆／不顧自身安全撤離居民 英雄6警獲公開表揚

延伸閱讀

批川普拖延紓困法案 拜登：恐造成毀滅性後果

批川普拖延紓困法案 拜登：恐造成毀滅性後果
特赦大放送、否決重大法案 川普究竟有何目的？

特赦大放送、否決重大法案 川普究竟有何目的？
川普推文再籲發2000元 批「錯在中國」

川普推文再籲發2000元 批「錯在中國」
罕見附和川普 民主黨「四人幫」 提2千元求生支票

罕見附和川普 民主黨「四人幫」 提2千元求生支票

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診破8000萬

2020-12-26 13:25
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2020-12-24 11:25
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普再籲發2000元 批錯在中國

2020-12-25 22:02
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事