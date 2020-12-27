「疫」外！ 英國智庫：中國GDP將提前5年超越美國

跟時間賽跑，美中較量已成全球焦點，英智庫預測中國將於2028年成為全球最大經濟體。圖為山東一技師在鐘表公司內查看。(Getty Images)

根據英國智庫「經濟和商業研究中心」(CEBR)最新報告，由於中國 和美國 自新冠肺炎疫情 復甦的速度截然不同，中國將在2028年超越美國，成為全球第一大經濟體，比原先的預期提早五年。

彭博資訊報導，CEBR發表的「世界經濟前景報告」指出，中國雖是第一個發生新冠肺炎疫情的國家，但也比歐美國家更快走出疫情泥淖。原本去年的報告預估，中國將於2033年超越美國，但今年的疫情因素讓兩國更快易位，以美元計算，中國不但將提早五年成為全球經濟之首，且最快2023年就能成為高所得經濟體。

報告指出，中國長於疫情管理，很早就實施嚴格封城措施。反觀西方國家的長期經濟成長這次受疫情重創，因此中國的經濟表現相對進步，「新冠肺炎疫情及衍生的經濟效應，確實讓這場競爭偏向對中國一方有利」。

CEBR估計，從2021年至2025年，中國每年經濟成長平均可達5.7%；2026年至2030年減緩到每年平均4.5%。

至於美國經濟，雖可能在2021年強勁反彈，但2022年到2024年之間，經濟成長率每年可能僅有1.9%，之後更放緩至1.6%。

中共中央總書記習近平在10月底的中共第19屆中央委員第五次全體會議中發下豪語說，2035年要讓中國經濟規模翻倍。

關於其他國家，日本在2030年前可保有全球第三大經濟體名次，之後將被印度取代，第五至第七名為德國、英國及法國。

英歐完成貿易協議談判，英國將於2021年元旦起歐盟單一市場，初期經濟雖受影響，但在數位經濟領域可望一馬當先。

報告還提到，疫情對全球經濟帶來的影響可能是更高的通貨膨脹率，而非經濟成長放緩。

報告預期會有一個經濟周期，利率將在2020年代中期升高。這對大量靠借貸來因應疫情的各國政府來說，都將形成挑戰。