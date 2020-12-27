拜登上台 中國國際處境將趨艱難

根據智庫預測，拜登就任總統後，中國的國際處境將更趨艱難；圖為在2013年，時任副總統的拜登與中國國家主席習近平會晤。(路透)

根據中國 智庫「香港全球化中心」25日推出的「2021年度十大預測」，中國在2021年將面臨較艱難的國際處境，原因是「川普主義」持續影響美國 政治，加上拜登 政府「專業外交、精準打擊」的風格所致。

這項預測指出，拜登政府將把對中國的重點放在「改變中國」上，透過「改變中國」的思維方式和模式，試圖獲得美中關係整體穩定。但這顯然與中國現有政治價值觀和戰略取向產生結構性衝突。由此演變，中國與俄羅斯結成「準軍事聯盟」的可能性將大增。

中央社報導，這一預測所提的「政治前景」是，川普主義加上歐美加強協同，將導致中國處境艱難。首先，拜登政府呈現「過渡性」，「川普主義」將繼續大行其道，拜登的四年任期只是一個「過渡性弱勢總統」任期，難有作為。若問題無法解決，2025年上台的將是另一個川普式的民粹總統。

其次是拜登對中政策將呈現「專業外交，精準打擊」風格，美中關係進入「敏感調試期」。拜登的「改變中國」策略與中國現有政治價值觀和戰略取向有結構性衝突，但烈度將低於川普時代。本質上，只是美中關係未來幾十年呈整體下降趨勢中，一個「短暫的技術性調整」。這一調整若能成功，美中關係2025年後尚能獲得喘息，否則將為2025年後的美中關係「斷崖式下降」，埋下隱憂。

再次，2021年中國將面臨「空前敏感、艱難」的國際處境。理由是拜登上任後，美國將較為迅速地重歸全球領導者之位，西方世界協調能力將整體加強，歐洲、日本在外交上向美國大幅度傾斜的意願和可能性，都將大幅提升，在對中戰略上，加強協作將成為趨勢和常態，而東協、拉丁美洲被迫選邊站的艱難處境將更凸顯。

此外，全球軍事正重回結盟時代，印太區域軍事衝突風險抬升。全球軍事布局將逐漸呈現以美國和中俄為核心的兩極陣營，軍力將重點集結在印太區域。在多國軍事力量糾纏下，印太區域的軍事衝突風險驟升。

其中，美國力求重返太平洋第一島鏈的軍事威懾力，並拉攏日本、澳洲、印度在台海、南海和東印度洋更頻繁地聯合軍演，「亞洲小北約」將得到實質性強化。因此，中俄戰略夥伴關係將進一步加強，兩國將在環太平洋、北印度洋進行軍事對等部署和軍演。尤其是台海局勢日趨緊張，中俄結成準軍事聯盟的可能性將大增。