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1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

紓困案頻卡關 兩黨州長不滿川普、國會

編譯盧炯燊／綜合25日電

國會兩黨幾經拖延和艱巨談判而達成的新冠疫情紓困法案，在川普總統不滿意下，再陷入前景不明的命運，國民拿不到迫切需要的援助愈來愈令人沮喪，各州長對國會及川普的不滿也持續升溫。

不管民主黨或是共和黨州長的高層幕僚均表示，早在一籃子紓困方案談判期間，州長們對聯邦政府在應對新冠疫情毫無協調的做法，已到憤怒的臨界點，現在紓困案不知何時落實，更令怒火加劇。

這些受訪幕僚擔心觸怒總統及共和黨人，均要求匿名。

其中一個民主黨籍州長的幕僚表示，他從來沒有這樣討厭國會，幾個月來，聯邦政府在應對疫情早已令人抓狂，一點措施都沒有。

國會兩黨21日深夜達成一項9000億元的援助計畫，直接提供每人600元支票，以及每周300元失業津貼，其他還包含數十億元的中小企業補助、食物供應協助、疫苗分派、運輸及健保等。

一般相信川普會簽署這個法案，然而川普卻在22日聲稱不滿意這個「恥辱性」協議，同時要求國會修改法案，將一次性補助額提高到每人2000元。

儘管川普沒有威脅否決這個紓困案，但州官員表示，若總統不盡快簽署法案，那麼在失業率上升的背景下，數以百萬計依賴失業救濟支票過日子的民眾難以度過困境。

其中一位共和黨籍州長的最高層幕僚指出，若是總統簽署法案的時間拖得愈長，勞工部要完成細則的時間也愈長，新增需要援助的人也愈多。

由於疫情關係，大多數州損失數以十億元計的稅收，從而造成預算的巨大缺口；與此同時，早前的刺激經濟法案要求各州和地方政府在年底前削減聯邦政府撥款，使得各州面對巨大的財政壓力。

一位民主黨籍州長的幕僚形容，除了意識形態分歧外，不分黨籍的州長都有集體挫敗感，感到非常沮喪。

川普 紓困 疫情

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