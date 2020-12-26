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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

罕見附和川普 民主黨「四人幫」 提2千元求生支票

編譯潘勛／綜合25日電
民主黨眾院「四人幫」提案要求提供金額為2000元的「求生支票」，給疫情下生活艱苦的美國民眾；左起依次為阿雅娜‧普莉絲萊、伊蘭‧歐瑪、歐凱秀-柯提茲和希妲‧特萊布。(美聯社)
民主黨眾院「四人幫」提案要求提供金額為2000元的「求生支票」，給疫情下生活艱苦的美國民眾；左起依次為阿雅娜‧普莉絲萊、伊蘭‧歐瑪、歐凱秀-柯提茲和希妲‧特萊布。(美聯社)

川普總統到最後一刻變卦，要求國會修正金額9000億元的新冠肺炎疫情紓困法，要求把補助金額從600元提高到2000元；民主黨眾院「四人幫」24日罕見地附和川普，提案要求提供為數2000元的「求生支票」，給疫情下生活艱苦的美國民眾。

「紐約郵報」(NY Post)25日報導，川普拖到最後才變卦，決定封殺那筆刺激景氣配套開支，叫國會大傷腦筋；國會提出金額1兆4000億元的年度開支，用意在讓政府營運維持下去，9000億元疏困隸屬其中。

眾院「四人幫」為希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)、伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)、歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)及阿雅娜‧普莉絲萊(Ayanna Pressley)，外加普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)聯名提出每人2000元的法案。

特萊布發表聲明說，這個聖誕假期季，民眾生計維艱，被迫要做困難決定，例如家裡要不要打開電燈、購買果菜食品；大家因不可抗力原因而受苦，提供金額2000元的求生支票，是提供救生圈給艱苦的國人，舉國仍將奮力對抗新冠疫情。

川普形容兩黨達成的紓困法案是「羞恥」，要求國會把救急支票由600元加到2000元，同時減少援外等一般撥款法案涵蓋的開支。眾院將於28日集會，單獨就2000元救急支票法案進行票決。

並非所有共和黨人都支持川普的要求。共和黨聯邦參議員布倫特(Roy Blunt，密蘇里州)便表示，兩黨花很長時間才達成協議，他認為重啟法案實為錯誤；要掙脫困局，最好便是總統就目前法案直接簽字，希望他決定那麼做。

要通過撥款法案、避免政府關門的最後期限是29日凌晨。

厚達5585頁的紓困法案已飛送到川普度假中的佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)，他是否會簽字立法，目前不得而知。目前有數千萬美國人面臨饑饉之厄，兩黨等了九個月才通過協議、再度提供救濟，目前已挨批動作太慢。

川普 支票 紓困

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