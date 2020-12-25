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國會最後一關 川普仍盼潘斯翻盤

記者張文馨／華盛頓報導
川普正在動員共和黨人阻撓國會認可選舉人團投票結果，潘斯首當其衝。圖為川普夫婦23日下午抵達佛州邁阿密西棕櫚灘。(Getty Images)
川普正在動員共和黨人阻撓國會認可選舉人團投票結果，潘斯首當其衝。圖為川普夫婦23日下午抵達佛州邁阿密西棕櫚灘。(Getty Images)

在佛州海湖莊園度假的川普總統推特發不停；他抱怨「選舉舞弊不是陰謀論是事實」、「我幫參議員贏得選舉，他們都忘了」，他寄望明年1月6日負責主持兩院聯席會議的副總統潘斯，阻撓國會認證選舉人團投票結果，共和黨議員仍在作最後努力。

川普迄今未承認敗選，距離拜登就任總統，只差國會認可選舉結果一項法定程序。參、眾兩院下月6日將舉行聯席會議，由兼任參議院議長的潘斯擔任主席，計算選舉人團的選票，在至少一名眾議員和一名參議員簽名下，以書面提出對這些選票的異議；一旦有異議，則兩院須分別舉行會議討論。

川普正在動員共和黨人阻撓國會認可選舉人團投票結果，潘斯首當其衝，若潘斯出席且會議結論接受選舉人團投票結果，將被川普視為「終極背叛」的鐵證。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮助理已告訴川普，潘斯主持會議是行禮如儀，國會可能會認證選舉人團投票結果，接連遭遇法律戰挫敗的川普仍在出發度假前，在橢圓辦公室與潘斯會面超過一小時。

川普24日在海湖莊園打了一場高爾夫後，推文表示，「在這場被作弊的(總統)選舉中，我救了至少八個共和黨參議員，包括密契(Mitch McConnell，參議院共和黨領袖麥康諾)，現在他們多數人作壁上觀，看著我與邪惡敵人戰鬥，我永遠不會忘記！」

這是川普總統任內最後一次聖誕節，川普在推特放上與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的賀節影片，並吹噓「超過100萬名美國人拿到『中國病毒』的疫苗，創下紀錄」。

CNN報導，潘斯和白宮助理試圖向川普解釋，潘斯無法單方面推翻選舉人團的投票結果，且一名親近潘斯的人士說，讓參院臨時議長葛拉斯理(Charles Grassley)代替潘斯主持下月6日的聯席會議也不是好的選項。

CNN報導，潘斯本周與川普和一群眾院保守派人士開會，討論如何應對這場「被偷走的選舉」，議員們將會發起馬拉松式的辯論，質疑選舉結果，可能會一路拖延至隔天。

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