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該挺誰？川普突襲紓困案 共和黨議員左右為難

記者胡玉立／綜合報導
國會通過的紓困方案，川普總統是否簽署，仍捉摸不定。圖為國會大廈24日雲霧繚繞。(Getty Images)
國會通過的紓困方案，川普總統是否簽署，仍捉摸不定。圖為國會大廈24日雲霧繚繞。(Getty Images)

國會共和、民主兩黨好不容易在21日一致通過每人發600元的折衷紓困法案，遭川普總統威脅否決；他把自己定位成勞工守護者，要求每人改發支票2000元；此立場受到民主黨議員歡迎，卻讓共和黨議員震驚錯愕，到底該挺黨還是挺川普，左右為難。

原本一路沉默、對紓困內容不發一語的川普，在協議通過後決意翻盤，讓國會議員傻眼，卻也再次彰顯過去四年來川普種種不按牌理出牌、不服從大筆預算協議談判結果的干擾作風。

川普為什麼此刻要這麼做？「紐約時報」分析箇中原因指出，對愛搞分裂的川普來說，「反對」永遠比「同意」更具吸引力。川普2016年選總統雖是出於他對歐巴馬總統的憎惡，但他對共和黨體制的蔑視則讓他的參選動機更加強烈。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)已表明，民主黨本來的提案就是2000元，只是被共和黨以不願擴大財政赤字為由擋下，如今川普既然要求了，那就加回去；波洛西計畫28日再度提出獨立議案，將600元個人紓困支票加到2000元。

在疫情造成全國危難、民眾等待發放紓困金之際，當前僵局會如何發展，很難預料；但最讓眾多共和黨議員震驚的是，川普突然緊抱以前向來是民主黨堅持的主張，事前完全沒有與國會領袖有任何疏通，也未指示財政部長米努勤(Steven Mnuchin)代表他參加會談，擺明了拒絕妥協。

川普要求發2000元支票，對民主黨和波洛西來說或許像是聖誕禮物，對共和黨來說卻是惡夢，逼迫同黨議員做出抉擇：要與他和民主黨自由派成員站在一起，還是服從共和黨的國會領袖。

這對於即將在1月5日決選的喬治亞州兩名共和黨參議員候選人普度(David Perdue)和凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)來說，處境尤其艱難；兩位參議員在21日兩黨一致通過9000億元新一輪紓困方案後，都高呼勝利，不料他們力挺的川普竟直稱該法案是「恥辱」(disgrace)。

川普 共和黨 紓困金

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