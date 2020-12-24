拜登與準教育部長卡多納亮相 誓助學生安全返校

康州教育廳長卡多納獲提名出任教育部長，他在演說時多次用西語發言，表示在雙語及雙重文化的背景下，了解教育的不平等。(Getty Images)

總統當選人拜登 在提名西語裔的康州教育廳長卡多納(Miguel Cardona)出任教育部 長後，23日在德拉瓦州威明頓(Wilmington)與卡多納一起亮相；拜登稱讚卡多納為傑出的教育家，將會協助他的政府實現安全重開學校的承諾。

拜登強調，任命卡多納是個正確選擇，因為在新冠疫情 期間，康州能夠安全的為學生提供所需教育，這個經驗將可擴大到全國。

若這項任命案通過，將創下美國史上同時擁有最多拉丁美洲裔閣員的紀錄。

拜登選擇卡多納，除了能實現內閣更多元的目的外，更與現任教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)成一強烈對比，後者的立場是反對公立學校。

拜登表示，如果能夠給校區、社區及各州提供清晰指引及資源，可為學生提供安全的學習環境，否則只會進一步加劇教育體系的不平等。

拜登在介紹卡多納時，指他會專注於擴大有需要地區的遠程學習，並確保學校有適當的安全設備，這些決心及行動，將有助遏制疫情並安全重新開放學校。

卡多納在發言時，談及自己的移民祖父母及雙重文化的成長經歷，同時多次用西語發言。他說在雙語及雙重文化的背景下，很了解教育的不平等。

現年45歲的卡多納在康州梅里登(Meriden)社會福利住宅長大，從小就讀公立學校，進入幼稚園時還不會說英語，1998年擔任小學四年級教師，28歲成為康州歷來最年輕校長，並一路晉升，新冠疫情爆發前幾個月，才剛出任康州教育廳長。

在3月疫情爆發初期，學校轉向遠程學習時，卡多納即向全州的學生提供了10萬多部筆記型電腦，之後他多次要求學校重新開放，指學生待在家裡有害無益。

如果卡多納的任命獲得確認，他的首要任務，就是將在康州的做法進一步擴大到全國。

拜登任命卡多納除兌現他的內閣多元諾言外，也與其政策密不可分，也與身分認同息息相關，這是展示政府意願、精神和價值觀的做法；拜登將於明年1月20日就職，他已提名拉美裔的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部部長，以及同為拉美裔的貝西拉（Xavier Becerra）出任衛生部長。