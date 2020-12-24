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不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

新冠疫情難敵新年假期 5天逾500萬人搭機

編譯林梅婕／綜合23日電
民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉。圖為丹佛機場的旅客戴著口罩通過安檢。(美聯社)
民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉。圖為丹佛機場的旅客戴著口罩通過安檢。(美聯社)

根據聯邦運輸安全局(TSA)的統計，18日至22日之間通過機場安檢的旅客人數超過500萬人，雖然和去年同一時間相比已減少60%，不過每天旅行的人次仍多達100萬人；這顯示民眾不畏疫情嚴峻，在一年中最重要的時刻仍堅持返鄉。

過去數月以來為了避疫，民眾逐漸習慣與外界保持社交距離的模式；但聖誕節即將到來，儘管歷經苦思與掙扎，許多人還是找到合理化自己旅行的藉口。

阿拉巴馬州的漁夫珍妮佛‧布朗利(Jennifer Brownlee)為了探視剛失去一支腿的母親，正在佛州坦帕市(Tampa)準備飛往俄勒岡州，她說：「我的母親值得我冒這個風險，而且上帝會支持我，他會保護我不讓我感染。」

今年高齡75歲的瓊恩‧柯朗克(Joan Crunk)和80歲的丈夫吉姆(Jim)已經超過一年沒有見到他們的女兒和女婿，雖然一家人都很糾結，但女兒最終決定放手一搏，從喬治亞州飛回密蘇里州與家人團聚。

柯朗克說：「這是個很困難的決定，我們年紀都太大了，而沒有人能保證明年我們能不能見面。」

聯邦公衛署長亞當斯(Jerome Adams)日前曾呼籲民眾，假期期間的慶祝活動應僅限於自家成員，但如果人數過多則必須採取預防措施，例如確保家中空調系統運作正常等。

亞當斯說：「我們絕對不能掉以輕心、做出錯誤的決定，導致不堪設想的後果。尤其疫情已漸漸趨緩，我們更不能讓一切的努力白費。」

為了探視在海軍服役的男友，24歲的米雪兒‧羅培茲(Michelle Lopez)決定從休士頓飛往維吉尼亞州的諾福克(Norfolk)，她說：「我原本不想去，但我真的太久沒看到他了。」

然而，羅培茲在這次旅程中發現，許多防疫規定無法準確落實，例如機艙空間不足使乘客無法保持社交安全距離、所有乘客在用餐時都會把口罩拿下，甚至有人在如廁後洗手的時間沒有超過20秒。

民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉。圖為洛杉磯國際機場的櫃台服務員旅客戴著口罩...
民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉。圖為洛杉磯國際機場的櫃台服務員旅客戴著口罩為旅客辦理登機手續。(美聯社)
民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉。圖為洛杉磯國際機場的旅客戴著口罩托運行李。...
民眾不畏疫情嚴峻，在年末假期堅持返鄉。圖為洛杉磯國際機場的旅客戴著口罩托運行李。(美聯社)

疫情 維吉尼亞州 阿拉巴馬州

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