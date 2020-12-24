包裹量超多、人員被隔離、郵局幾癱瘓… 數百萬聖誕禮物恐遲到

今年聖誕節郵寄包裹數量爆增，數百萬份禮物可能遲到。圖為紐約布魯克林一處郵局。(歐新社)

今年聖誕節 郵寄包裹數量之大前所未見，再加上有些工作人員因疫情 被隔離、郵政局長致力削減成本，郵局幾近癱瘓，雖緊急調度，數百萬份聖誕禮物可能遲到。

美國郵政 工人聯合會（American Postal Workers Union）表示，64萬4000名工人中將近1萬9000人因疫情被隔離，包裹堆積如山；有些郵件處理場拒收新郵件或請求送到鄰近據點，但處處爆滿，有些繞道而行。

12月12日起郵政繁忙，包裹比去年同期增加14%，有些工人每周工作超過80小時，感恩節以來未曾休假；費城郵政人員聖誕節還要工作。

郵遞效率隨之下降，12月5日當周，普通信如期一到三天寄達僅75.3%，去年同期近95%。

私人快遞公司也被包裹淹沒，停止為某些零售商服務，加重郵局郵務量。

ShipMatrix調查，聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）12月初對大批量零售郵寄設限以來，每天仍收到600萬個包裹；12月6日當周，聯邦快遞、優比速準時送貨率各93.9%、96.1%，郵局87.5%，郵局超過350萬個包裹延遲至少一天。

私營快遞業者會控管郵寄流量，郵局卻來者不拒。

線上購物趨勢可能持續，將為郵遞業注入數億元。研究機構eMarketer預估，全美今年線上購物額將達7950億元，較去年大增30%以上。

為確保禮物及時送達，沃爾瑪12月15日公布最新運輸指南，百思買（Best Buy）提供當日送貨，並動員員工因應聖誕節每晚10時半前送貨；亞馬遜（Amazon）11月下旬公布會員的聖誕節購物截止日，快遞業者也公告寄送禮物的最後期限。