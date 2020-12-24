搶年底旺季 服飾業與零售業大促銷最後一搏

服飾業與專業零售商把握年底旺季促銷，曼哈頓的梅西百貨門口佈置聖誕老人吸引消費者購物。(路透)

在新冠疫情 衝擊下，服飾業與專業零售商 為把握年底假期例行的銷售旺季，紛紛祭出大幅折扣、大力推動路邊取貨以吸引少出門的消費者購物。

零售業年底假日銷售額約佔全年20%，對陷困境的業者來說向來攸關存亡，今年更是如此。

梅西百貨（Macy's）、布魯明戴爾百貨（Bloomingdale's）與送餐服務業者DoorDash合作，代送貨品；有些業者順利轉型主攻線上銷售；潘尼百貨（J.C. Penney）等業者則鼓勵路邊或來店取貨，提供20%折扣。

沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等大型零售商業績可圈可點，超市、家飾商店和線上零售商銷售也強勁，但服裝和百貨公司卻苦苦掙扎，特別是大型購物中心。

研究機構RetailMetrics珀金斯（Ken Perkins）預計，他追蹤的100家連鎖店第四季度獲利將下降2.1%，大型購物中心內的店面收入下降近30%、之外的商店增長3.4%。

3月疫情爆發以來，全美40多家零售商申請破產 、關閉8600多家商店。

高檔百貨公司尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）秋天申請破產已脫離保護期，力圖重新站穩，在聖誕節前幾天大力推廣路邊取貨，顧客可獲25元禮卡。

顧問業者BDO主管科特里亞（Natalie Kotlyar）認為，假如假日銷售情況不夠好，明年第一季將有更多業者破產和倒閉。

根據商務部，11月全美零售經季節性調整後下降1.1%，創七個月最大跌幅，百貨商店跌幅最大，下降7.7%。摩根大通（JPMorgan Chase）調查，10月30日至12月14日消費者支出比去年同期下降5.4%，

儘管如此，全國零售聯合會（National Retail Federation）仍預計，今年假日銷售將比去年增長3.6%至5.2%，歸功於大型商店。