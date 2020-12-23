將川普選票轉給拜登？投票機公司Dominion告川普團隊、朱利安尼

多明尼恩投票系統產品策略及安全部主任庫默爾在2018年展示投票機。(美聯社)

由於研發投票 機器屢遭川普 團隊抹黑，多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)一名高層主管22日向科羅拉多州地方法院提告，指控川普選舉團隊、川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)、選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)及多家挺川派新聞媒體散布陰謀論，嚴重誹謗聲譽。

大選日以來，多明尼恩投票系統產品策略及安全部主任庫默爾(Eric Coomer)成為極右派組織及挺川媒體選舉陰謀論的攻擊目標，神隱多月；沒有事實根據的選舉陰謀論，繪聲繪影描述庫默爾透過高科技手段在投票機器動手腳，讓川普原本「篤定勝選」的選舉結果被「偷走」。

川普陣營在多州提出選舉舞弊訴訟均已被各州法院、聯邦法院駁回或敗訴，德州質疑四個決戰州選舉結果的訴訟也被最高法院打回票，而川普陣營及律師團始終沒有提出選舉舞弊的證據。

庫默爾在訴狀中指出，所有被告散布錯誤訊息，故意要讓他承受精神壓力，把他抹黑成陰謀論的一部分。

他說，謠言讓他受到死亡威脅，經常遭到騷擾，「身為全國知名的投票系統專家，名譽卻遭到難以估計的破壞」。他表示，大選日結束的一周後，就因為不堪其擾而被迫離家，搬到隱密地點暫住。

新聞極限(Newsmax)、一個美國 新聞網(One America News Network)、一個美國新聞網女記者香奈兒‧瑞昂(Chanel Rion)、保守派部落客米雪兒‧馬爾金(Michelle Malkin)等，都被列為被告。

庫默爾22日也發表聲明指出，由於家人及個人生活都被鋪天蓋地的謠言嚴重傷害，遭抹黑指稱在2020年大選「動手腳」，希望透過向法院提告能夠討回公道，盡可能彌補損失。他也說，不實陰謀論大量流傳，除了對他個人造成巨大打擊，還讓全國各地成千上萬不分黨籍的選務主管及選舉工作人員都因此受害。

這次大選中，多明尼恩投票系統為全美28州提供投票機器及投票軟體，川普在選後批評最力的決戰州，使用的投票機器也是多明尼恩產品。