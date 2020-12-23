「第1個跳船」 川普陣營暗諷麥康諾忘恩負義

川普(左圖)陣營開始攻擊同黨的參院領袖麥康諾(右圖)，把今年6月川普支持麥康諾連任的推文，重新貼出，暗諷麥康諾忘恩負義。(取自推特)

國家廣播公司(NBC)取得川普 總統要求一名白宮助理21日寄給眾院共和黨團的電郵紀錄，信中批評參院 多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)「第一個跳船」，並引述民調指稱麥康諾是在川普幫忙之下才得以連任，暗諷麥康諾忘恩負義。

另外，麥康諾22日表示，參院將於聖誕節後於29日回到華府，可能反對川普的國防授權法案(NDAA)，並將於明年讓參院就總統當選人拜登的所有內閣提名人舉行全院投票認證，而非口頭表決。

麥康諾自述已與參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)達成協議，參議員將在節後返回工作崗位，若眾院通過川普龐大的國防預算案，參院將動用否決權推翻此議案。

即使參院29日復會，是否表決推翻NDAA也需數日才能決定；參院在眾院21日決定於28日返回國會山莊後，也做出年底復會的決定；川普任內已八度動用否決權，但沒有一次成功推翻國會的決定。

此外，麥康諾接受政治新聞網站Politico訪問時，矢言讓拜登的所有內閣提名人接受全院投票，而非口頭表決，預料掀起兩黨激烈提名認證之爭。

另據兩名收到電郵的共和黨籍聯邦眾議員說，電郵寄信人是川普特助兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)。

根據NBC取得的紀錄，電郵附檔為一份民調數據統計圖表，內容為今年5月到大選之前的肯塔基州聯邦參議員民調，爭取連任的麥康諾面臨挑戰者為民主黨候選人、退休飛行員艾麥格拉斯(Amy McGrath)。

電郵內容寫道，麥康諾面臨強大對手卻能夠連任，都是川普幫忙的關係。信中寫道：「很遺憾的，密契卻忘了這一點。他是第一個跳船的！」

選舉人團會議14日投票確認拜登勝選之後，麥康諾隔天即以「總統當選人」稱呼拜登。

報導指出，電郵寄發時間是川普21日與共和黨眾院黨團見面後，這次會議內容則是國會議員應該如何「反擊」，支持川普指稱的選舉陰謀論。