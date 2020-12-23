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川普一口氣特赦20人 包括涉通俄案助理、涉貪案前共和黨議員

編譯潘勛╱綜合22日電
紐約州的柯林斯獲川普特赦。(美聯社)
紐約州的柯林斯獲川普特赦。(美聯社)

趕在聖誕節前，川普總統22日一口氣頒布20條特赦令，受惠對象包括兩名涉及「通俄案」調查而遭定罪的前川普高階助理、四名因在伊拉克殺害平民的黑水(Blackwater)公司警衛，還有三名因貪腐而遭定罪的前共和黨籍國會議員。

紐約時報22日報導，川普這一波大膽特赦不會是他元月20日離職前的最後一次。名列特赦對象的有在2016年擔任川普競選陣營外交政策顧問帕帕多普洛斯(George Papadopoulo)，特別檢察官穆勒(Robert S. Mueller III)調查通俄案時，曾向多名聯邦官員撒謊，而在2017年認罪；另因相同罪名而在2018年認罪的律師范德斯旺(Alex Van Der Zwaan)也獲特赦，兩人均曾短暫入獄服刑。

川普身邊人士指出，因穆勒調查而入獄的兩人獲得特赦，堪稱釋出信息，更多因特別檢察官調查而身陷官司人應能心領神會。

川普這波特赦名單中還有兩名退伍軍人，他們受僱於黑水公司，而在2007年殺害伊拉克百姓。其中一人名叫史列騰(Nicholas Slatten)，他參與巴格達尼蘇爾廣場(Nisour Square)屠殺17名伊拉克平民事件，司法部花費極大力氣起訴史列騰，讓他被處無期徒刑，而該案名列美軍戰史上最難抺去的污點之一。

獲川普特赦的前國會議員分別為加州的杭特(Duncan Hunter)、紐約州的柯林斯(Chris Collins)及德州的史托克曼(Steve Stockman)。

杭特因挪用競選經費而在2019年認罪，預定明年元月入獄。柯林斯很早便力挺川普，他遭控向聯邦調查局(FBI)撒謊、與人合謀進行證券詐欺，而在2019年認罪，刑期26個月。史托克曼則因詐欺及洗錢罪名，2018年遭定刑10年，目前也正在服刑。

兩名前邊界巡邏隊員因槍擊據說為毒梟者而遭定罪，其刑期本獲前總統布希減輕，目前再獲川普完全赦免。

哈佛大學法學院教授戈德史密斯(Jack L. Goldsmith)統計，川普迄今宣布的45件特赦或減刑令，其中88%受惠者與總統有私人交情，不然就是力挺川普的政治大目標。

2016年擔任川普競選陣營外交政策顧問帕帕多普洛斯也在特赦名單上。(路透)
2016年擔任川普競選陣營外交政策顧問帕帕多普洛斯也在特赦名單上。(路透)

川普 紐約時報 詐欺

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