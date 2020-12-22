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與聖誕老人視訊 1小時收費750元

編譯林育正／綜合21日電
在紐約市一購物中心的聖誕老人戴上口罩，保護自己也保護民眾。(路透)
在紐約市一購物中心的聖誕老人戴上口罩，保護自己也保護民眾。(路透)

聖誕老人受到新冠肺炎疫情影響，也必須求新求變；現在不僅出現戴口罩、開車見面以及隔著壓克力板與大家見面的聖誕老人，甚至透過視訊軟體Zoom也能與世界上最知名的老人見面，不過要價不低，近一小時就要750元。

聖誕節假期，小孩總是想看看聖誕老人，而父母得傷透腦筋滿足他們的需求。而對商家來說，有聖誕老人出現，就算他沒能獻上溫暖的擁抱或是親自將柺杖糖給到小朋友手上，仍舊是炒熱生意的保證。尤其現在受疫情衝擊，許多民眾不願出門和消費，因此聖誕老人的現身更為重要。

在德拉瓦州一購物中心的聖誕老人，戴著口罩和民眾接觸。(路透)
在德拉瓦州一購物中心的聖誕老人，戴著口罩和民眾接觸。(路透)

每年從1月開始招募和培訓聖誕老人的公司「櫻桃山計畫」(Cherry Hill Programs)，為美國和加拿大地區700個購物商場仲介超過1000名聖誕老人。公司鼓勵民眾進行事前預約，與聖誕老人以無接觸的方式互動，並要求兩歲以上的民眾戴上口罩。不管是聖誕老人還是工作人員，每天都必須量體溫等相關檢查。

不過有些聖誕老人認為，儘管不接工作的經濟損失慘重，但與民眾接觸的風險真的太大。平時為汽車銷售員，59歲的吉爾(Greg Gill)長期為洛杉磯一處聖誕樹市集擔任聖誕老人，但今年他決定不接這份工作了。

他說：「在洛杉磯好萊塢當聖誕老人的報酬很誘人，真是一大損失。但我在9月就告訴自己，我不想這麼做。」去年，他只要出席90分鐘的派對，就能賺進500元。但他感嘆表示：「我當聖誕老人16年了，每年都刻意蓄鬍，將服裝把持整齊，但我今年就像個超能力消失的超級英雄。」

在賓州一購物中心的聖誕老人，不僅要戴口罩，還隔著防護板與小朋友見面。(路透)
在賓州一購物中心的聖誕老人，不僅要戴口罩，還隔著防護板與小朋友見面。(路透)

洛杉磯知名聖誕老人泰勒(Ed Taylor)在六年多前開拓電話和視訊聊天的工作方式。今年，他更將火紅的視訊軟體Zoom化為生財工具。他的數百個客源來自海外。

「與聖誕老人遠端見面更為即時方便，接受度越來越高。」泰勒說：「我的生意很不錯，我對收入也相當滿意。」

曾出現在各種廣告甚至電視節目的泰勒，價碼並不便宜；他架設起網站，宣傳起遠端服務，離峰時段12分鐘100元，聖誕夜和聖誕節當天，55分鐘就要價750元。

洛杉磯 聖誕節 疫情

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