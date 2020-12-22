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錯誤示範！跨州訪親三代同堂 白宮防疫官柏克斯被罵翻

編譯陳韻涵林育正／綜合21日電
白宮防疫工作小組協調員黛博拉‧柏克斯因跨州拜訪親戚，還三代同堂，遭受猛烈批評。(美聯社)
白宮防疫工作小組協調員黛博拉‧柏克斯因跨州拜訪親戚，還三代同堂，遭受猛烈批評。(美聯社)

新冠肺炎疫情從感恩節前夕就開始急驟升溫，聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲民眾避免在假期間遠行，避免與平時非同住的家人於室內聚會。但許多人難以遵守，就連白宮防疫工作小組協調員黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)也因跨州拜訪親戚，還三代同堂，因此遭受猛烈批評。

柏克斯曾呼籲國人保持警覺，並將慶祝活動限制在直接家庭成員；但感恩節期間她前往德拉瓦州的度假屋，與兩個家庭共三代親屬團聚同行成員包括柏克斯、柏克斯的先生瑞菲(Paige Reffe)、他們的其中一個女兒、女婿和兩名孫子。

64歲的柏克斯堅稱這場50小時的旅遊不只親屬相聚，還攸關一項潛在的房產銷售；她平時無暇處理，不得已才排在假期。柏克斯的女兒拒絕受訪，僅表示這趟旅行的成員都屬於直接家庭成員，儘管彼此住在兩間不同的房子裡。

柏克斯個人的例子，凸顯如何在家庭、健康以及她必要行業人員的身分間取得平衡。不過她在公衛界的同儕表示，鑑於她在政府的角色和疫情的嚴重性，她應該以更高的標準檢視自身行為。更何況她也曾表示，有意在民主黨總統當選人拜登就職後，繼續在白宮防疫工作小組擔任要職。

喬治城全球健康科學與安全中心病毒學者安潔拉‧拉斯穆森(Angela Rasmussen)就批評說：「就我看來，這樣的行為已經使她失去未來在政府任職的資格。以一位公衛人士來說，這對美國民眾是一大錯誤示範。」

柏克斯女兒丈夫的姊妹凱瑟琳·弗林(Kathleen Flynn)也說：「她壓根沒把自己的防疫準則放在心上。」

麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women`s Hospital)醫師、哈佛醫學院臨床醫學教授卡蘭(Abraar Karan)也說：「我們需要領導層級的人物樹立典範。」

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