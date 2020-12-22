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輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

賀錦麗、伊凡卡赴前線助選…喬州參議員複選 130萬人已投票

編譯林育正／綜合21日電
副總統當選人賀錦麗21日在喬州哥倫布市助選，強調必須將兩位民主黨候選人奧薩夫和沃諾克送進參院，才有利推行拜登的政策。(美聯社)
副總統當選人賀錦麗21日在喬州哥倫布市助選，強調必須將兩位民主黨候選人奧薩夫和沃諾克送進參院，才有利推行拜登的政策。(美聯社)

喬治亞州聯邦參議員複選正式投票將在1月5日舉行，但目前已有超過130萬人提前投票，盛況與總統大選前不相上下；由於選情激烈，兩黨都有重量級人士助選。

共和黨籍參議員普度(David Perdue)和凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，再次接受民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)的挑戰。

華盛頓郵報分析，民主黨雖然暫時取得領先，但共和黨的不在籍選票有追上趨勢；民主黨的領先幅度與大選前相似的時間點相比還要小。民調顯示這次複選將是五五波局面，目前仍有不少選民在酷寒天氣下排隊，顯示對複選的重視程度。

資料顯示，目前約有3萬6000名未在11月投票的喬州州民，已在複選提前投票。許多民主黨選民說，他們受到拜登勝選的鼓舞，希望幫助民主黨在執政上取得優勢；共和黨選民則企圖在參院取得優勢，藉此制衡拜登，因此吸引不少選民參與投票。

第一千金伊凡卡(中)21日赴亞特蘭大的米爾頓助選，喊話投給兩位共和黨候選人普度(...
第一千金伊凡卡(中)21日赴亞特蘭大的米爾頓助選，喊話投給兩位共和黨候選人普度(左)和羅夫勒(右)。(路透)

不過與11月大選的提前投票相比，這次有更多選民親自到場而非選擇郵寄，與過去喬州的投票習慣較為相近。目前有超過81萬2000人到場提前投票，增加九個百分點。此外提前投票的非裔選民比率也有提升，突破30%。

副總統當選人賀錦麗21日在哥倫布(Columbus)強調必須將兩位民主黨候選人送進參院，將有利推行拜登的政策。她說：「法案要能被通過，我們需要奧薩夫和沃諾克進入參院，目選選情正在緊要關頭。」

而第一千金伊凡卡則前往亞特蘭大北部的米爾頓(Milton)，向支持者喊話票投兩位共和黨候選人「守護美國價值」；她表示若兩人落敗，將危及父親在立法上的成就。她稱本次複選為「國會史上最重要的複選」，並稱兩位候選人為「對抗民主黨的最後一道防線」。

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