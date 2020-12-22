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查舞弊？查杭特？ 巴維理：不會指派特檢

記者顏伶如／綜合報導
司法部長巴維理21日表示，聯邦政府沒有理由沒收投票機器，他也不會指派特別檢察官調查總統當選人拜登的次子杭特‧拜登。(美聯社)
司法部長巴維理21日表示，聯邦政府沒有理由沒收投票機器，他也不會指派特別檢察官調查總統當選人拜登的次子杭特‧拜登。(美聯社)

就在川普總統持續質疑選舉結果的同時， 已經遞出辭呈的司法部巴維理(William Barr)21日表示，聯邦政府沒有理由沒收投票機器，他也沒有打算要指派特別檢察官調查選舉舞弊傳聞。他同時表示，不會指派特別檢察官調查總統當選人拜登的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。

巴維理23日即將離開司法部，他21日答覆媒體詢問時說，相信這次選舉有舞弊出現，不過並沒看到足以完全改變大選結果的「系統性舞弊」或「大規模舞弊」的任何證據。

他也說，聯邦政府沒有理由可以沒收投票機器，而他也沒有打算要指派特別檢察官調查川普及川普盟友指稱的選舉舞弊。

巴維理說：「如果我認為現在這個階段指派特別檢察官是正確且妥當的作為，我一定會去做，可是我並沒有這麼認為，我也不打算這麼做。」

對於是否指派特別檢察官調查杭特‧拜登，巴維理也持相同態度。杭特‧拜登日前宣布，因為稅務問題遭到調查。

巴維理說，杭特‧拜登案件由一般的司法部檢察官「負責任且專業地處理中」，希望調查行動在新政府上台後能持續進行。他說：「到目前為止，我並沒有看到需要指派特別檢察官的理由，我也沒有計畫在我離開之前指派特別檢察官。」

巴維理上周與川普見面之後遞出辭呈，並宣布將於23日離開司法部。

司法部副部長羅森(Jeffrey Rosen)接下來將擔任代理部長。對於是否將指派特別檢察官調查杭特‧拜登，羅森日前接受路透(Reuters)訪問時拒絕説明。羅森並未參加21日的記者會。

拜登 巴維理 司法部

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