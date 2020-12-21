無視CDC警告 連兩天逾百萬人次湧機場 恐加劇疫情

聖誕新年佳節假期接踵而至，CDC提醒疫情當頭，盡量減少出遊，但仍有100萬人以上旅客在過去兩天進出全美各機場。圖為在猶他州鹽湖城市的國際機場內航站大廈的旅客。(美聯社)

聖誕新年假期將至，新冠肺炎病例仍持續攀升，多間醫院不堪負荷，公共衛生部門呼籲大眾避免假期遠行、盡量待在家中，但美國 在過去兩天每日有超過100萬人次通過機場 安檢，恐將加劇本已嚴峻的疫情 。

這是自11月29日以來機場旅客首度超過100萬人次，11月底為感恩節收假，氣候轉冷且新冠肺炎病例再度激增，然而當時國內旅客人數卻遠超乎預期。報告指出，感恩節假期前的確診病例每日約17萬6000人，假期後每日則超過21萬5000人確診，現在要計算有多少病例是因假期遠行及聚會而感染還太早，不過專家相信這確實是其中一個因素。

儘管國內許多地區已解除封鎖限制，但某些地區為了抑制疫情增長而重新下令居民待在家中，例如加州有將近99%的人口、約4000萬人被要求待在屋內，只有重要工作、購物或運動時才能出門。

聯邦疾病防治中心(CDC)發表建議，聲明「延後遠行、待在家中是保護自己和其他人的最佳辦法」。儘管如此，根據運輸安全管理局(Transportation Security Administration)統計，12月18、19日有約107萬乘客通過機場安檢站，19日的乘客量與去年同期相比少57%，這是自11月22日感恩節假期後，每日乘客量下降最小的幅度。

公衛官員擔心若此趨勢持續下去，恐將導致更多超級傳播事件，因為在室內聚會慶祝假期時，民眾常不知不覺將病毒傳染給其他人，此外，聖誕新年假期比感恩節假期還長。

聖誕假期將至，預計旅客人數會持續增加，美國汽車協會(AAA)預估23日到明年1月3日將有8500萬旅客，其中大部分選擇開車，相比去年，人數掉了近三分之一，但在疫情期間仍屬相當多的人次。