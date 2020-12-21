疫下同樂 公司發揮創意辦年底派對

為兼顧防疫與同歡，有些公司今年用巧思籌辦年底派對，以線上虛擬方式相聚，並發揮創意，跳脫Zoom會議的嚴肅氣氛。

全球人力資源公司Challenger，Gray＆Christmas對189家公司作調查，僅23%規畫慶祝活動，低於去年的76%，近四分之三採虛擬模式。多數公司轉以送禮物籃、多放假或自選慈善機構捐款等方式慰勞員工。

打算辦活動的公司認為，員工希望消除焦慮和孤立感。

加州 小型線上教育公司Test Prep Insight有10名員工，總裁不願意辦傳統的聚會，而透過Zoom辦虛擬派對又無法滿足員工期待，於是計畫下雪天到湖邊度假勝地辦活動，玩雪橇和堆雪人比賽，提供午餐，但不喝酒，員工們很興奮。

專門幫企業辦活動的Offsyte公司創辦人科莫(Jonathan Como)說，虛擬聚會需求高，發送員工食品和飲料讓他們參加線上雞尾酒會或巧克力製作課程都受歡迎，虛擬密室逃生遊戲也討喜，可盡情玩遊戲。

有些公司讓員工享受疫情下錯失的現場娛樂。英國活動預訂網站12月受託辦70個虛擬辦公室聚會，派對裡有現場爵士樂、歌舞表演、魔術和單人喜劇。紐約市歌劇團體Site Opera擅長在非傳統場所表演，應加州一家律師事務所請求演出詠嘆調。

有些大公司舉辦跨周活動，讓員工在醜毛衣比賽、烹飪課或寵物服裝賽之間選擇，也有公司分組辦慶祝活動。

戴爾電腦(Dell)社群媒體經理團隊籌畫秘密聖誕老人禮物交換、員工虛擬表演分享活動。

私營企業態度謹慎，與不斷舉辦室用歡慶活動的白宮 形成對比。川普總統上周一跟記者講話還辯稱，白宮聚會參加人數有所減少，許多人戴口罩。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與他太太邀請數百人參加室內聚會，也受批評，美國外交官聯合會(The American Foreign Service Association)呼籲龐培歐取消聚會。國務院 則發表聲明，一切遵循國務院自訂的防疫協議，不會有問題。