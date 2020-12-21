佳節網購暴增 每天600萬件包裹被迫延送、閒置倉庫

聖誕新年假日到來，因為新冠疫情，網購禮物數量大增，不及寄運。圖為紐約市史泰登島的亞馬遜配送中心的工作人員在掃碼每件物品。(路透)

根據貨運數據分析軟體公司ShipMatrix的統計，受佳節網購潮的影響，目前每日約有600萬件郵寄包裹被迫延送；而這些貨物大多都在倉儲閒置，等待各大物流公司如聯邦快遞(FedEx)、UPS、亞馬遜(Amazon)或美國 郵局(U.S. Postal Service)前來取貨。

受疫情 影響，許多經濟活動停擺，但物流業業績卻蒸蒸日上，尤其佳節期間許多民眾無法與家人團聚，更仰賴物流業者傳遞心意。

ShipMatrix收集來自國內超過10萬個地點所寄出的包裹數量進行統計後發現，每日被取走卻未及時送達的包裹多達250萬件，ShipMatrix的總裁吉德里(Satish Jindel)說：「我們整個產業已經被需求給淹沒。」

這股供不應求的趨勢使消費者和零售業者都感到困擾，部分專家甚至預測，這些尚未寄出的包裹已無法透過正常管道運送，以便在聖誕節 前抵達。

也有業者向哥倫比亞廣播公司(CBS)理財網站MoneyWatch透露，今年佳節期間每天未被取走的包裹數量遠超去年；而入冬後的嚴寒氣候更增加物流業者的挑戰，聯邦快遞及UPS亦未公開說明日後還有多少包裹會延遲到貨。

但UPS發言人堅稱，今年假期期間及時抵達的貨物占比為96%，但這只包含由UPS取貨的物件，不包括被寄丟的物品；聲明還指出「這是有史以來假期巔峰時期最成功的一次，一切都歸功於我們努力維護物流網的運作，也讓我們的消費者能放心使用」。

聯邦快遞發言人也表示：「第三方顧問公司通常會依照不同的市場、客戶型態和物流管道進行分析，因此他們提供的統計數據和結果差異也會相當大。」

此外，聯邦快遞還強調，他們必須協助聯邦政府配送輝瑞疫苗，儘管這並不影響一般貨物的運送，「我們會持續與客戶端保持密切的合作，確保出貨能一切順利，並提供最好的服務」。