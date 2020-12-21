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以牙還牙！ 不只制裁 拜登還要對俄網路反攻

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登新政府內定白宮幕僚長柯連恩(左)20日表示，拜登陣營將會考慮針對俄羅斯駭客攻擊祭出懲罰，包括制裁或以牙還牙對俄羅斯基礎設施發動網路攻擊。(美聯社)
總統當選人拜登新政府內定白宮幕僚長柯連恩(左)20日表示，拜登陣營將會考慮針對俄羅斯駭客攻擊祭出懲罰，包括制裁或以牙還牙對俄羅斯基礎設施發動網路攻擊。(美聯社)

總統當選人拜登新政府內定白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)20日表示，俄羅斯美國發動大規模網路攻擊的事證上周曝光，拜登上台後將對俄方採取報復行動，屆時採行手段將不只是制裁而已，而是包括網路反攻。

多個美國政府機構及數千家美國企業都遭受俄羅斯駭客遭到俄羅斯駭客入侵，柯連恩20日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，拜登正在研議美國應該如何回擊。

路透報導，拜登陣營考慮中的選項包括針對俄羅斯駭客攻擊對莫斯科祭出懲罰，例如制裁或以牙還牙對俄羅斯基礎設施發動網路攻擊。

克里姆林宮已否認在這次網路攻擊當中扮演任何角色。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在俄羅斯對外情報局(SVR)成立100周年慶祝儀式上發表演說時，力讚這個情報單位工作表現，並說對外情報局從事某些困難度極高的專業任務，成果相當傑出。

據報導，拜登在1月20日就職後，若打算對外國情報攻擊做出強力回擊，可望獲得跨黨派國會議員支持。

參院情報委員會副主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，俄羅斯駭客攻擊可能持續進行中，美國官員仍在評估這波網攻的影響層面究竟多深多廣。

華納說，華府須對敵對勢力明確表達訊息，讓對方知道「如果你們做出這些行動，我們將聯合其他人聯手回擊」。

美國政府主管官員及全美各地的網路安全專家，迄今都未能釐清這波網路攻擊事件的規模有多大。報導指出，駭客利用位於德州的美國資訊科技公司SolarWinds旗下產品為跳板，對SolarWinds客戶散布電腦病毒，而美國財政部、商務部及能源部等政府機關，都是SolarWinds的客戶。

拜登新政府內定白宮幕僚長柯連恩20日拜登上台後誓言將對俄羅斯採取報復行動，還包括...
拜登新政府內定白宮幕僚長柯連恩20日拜登上台後誓言將對俄羅斯採取報復行動，還包括網路反攻。圖為美國網軍司令部。(美聯社)

美國 俄羅斯 拜登

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