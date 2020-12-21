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川普轉移網攻焦點 羅穆尼批對俄有盲點

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯對美國政府機關、企業及全美各地水電系統基礎設施發動大規模網路攻擊，川普總統置若罔聞，聯邦參議員羅穆尼說，川普對俄羅斯有「盲點」。(路透)
俄羅斯對美國政府機關、企業及全美各地水電系統基礎設施發動大規模網路攻擊，川普總統置若罔聞，聯邦參議員羅穆尼說，川普對俄羅斯有「盲點」。(路透)

俄羅斯對美國政府機關、「財富500強」(Fortune 500)企業以及全美各地水電系統基礎設施發動大規模網路攻擊，但川普總統卻把苗頭指向「可能是中國」，曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)20日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，川普不願譴責俄羅斯，由此可見川普只要面對與俄羅斯有關的事情，都存在著「盲點」。

儘管國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等政府高層官員在公開談話中，都已表示這波駭客行動幕後黑手就是俄羅斯，但川普19日在推特發文中卻寫道：「可能是中國。」

羅穆尼說：「我對川普的評論感到失望。不過，我們都已了解，只要是跟俄羅斯有關的事情，總統都存在著盲點。現實狀況則是，真正知道我們政府體制並且熟知電腦、軟體運作，成千上萬分別來自中情局(CIA)、國家安全局(NSA)及國防部的的專家們，都確定這波攻擊是俄羅斯發動的。」

今年稍早川普遭國會彈劾時，羅穆尼是唯一投下贊成彈劾成立的共和黨籍參議員。羅穆尼接受「面對新聞界」訪問時分析，涉及俄羅斯惡意行動或要求給予平等對待的任何事情，川普總是退縮。

羅穆尼說，川普不願承認俄羅斯是問題，「因為會讓他自己顯得難堪，至少他心裡是這麼想的」。

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)20日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，毫無疑問，這波駭客攻擊就是俄羅斯所為，川普刻意淡化處理俄羅斯的角色，還轉移焦點指稱是中國做的，如此說詞將讓美國國家安全面臨威脅。

謝安達說：「根據我所看的訊息，對於俄羅斯發動網路攻擊，我完全沒有任何懷疑。」

俄羅斯 川普 中國

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