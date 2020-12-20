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美中劍指對方 相繼發布新法審外資

記者李仲維／綜合報導
中國國家發展改革委、商務部發布「外商投資安全審查辦法」；圖為江蘇南通的貨櫃碼頭。(美聯社)
中國國家發展改革委、商務部發布「外商投資安全審查辦法」；圖為江蘇南通的貨櫃碼頭。(美聯社)

中共中央經濟工作會議甫落幕，中國國家發展改革委、商務部19日發布「外商投資安全審查辦法」，主要內容包括建立外商投資安全審查機構及審查範圍，對包括國防安全、重要資訊技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術等領域，並取得所投資企業的實際控制權的外國投資人進行審查，自明年1月18日起實施。

川普總統18日簽署「外國公司問責法」，被視為劍指中國企業。中國這項新制也被視為反制美國貿易制裁採取的舉措，將針對涉及國安領域的外商投資案進行審查。

安審辦法的條文共23條，官方在說明中指出，對影響或可能影響國家安全的外商投資進行安全審查，是國際通行做法。安審辦法是以今年實施的外商投資法及國家安全法為主要法律依據。

辦法提到，香港、澳門、台灣投資者進行投資，影響或者可能影響國家安全的，也參照這項辦法規定執行。

外商投資安全審查工作機制辦公室負責人表示，外商投資安全審查工作機制辦公室設在國家發改委，由發改委、商務部負責外商投資安全審查工作。

在外商投資安全審查範圍方面，包括投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資；投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要資訊技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術以及其他重要領域，並取得所投資企業的實際控制權。

條文明訂，外國投資人或境內相關當事人應在投資前，主動申報審查範圍內的投資。對應報未報者，外商投資安全審查工作機制辦公室有權要求限期申報。安全審查分為三階段，第一階段是初步審查，第二階段是一般審查，第三階段是為期60個工作日的特別審查，特殊情況下可延長特別審查時限。

對於證券領域的外商投資安全審查規定何時推出的問題，這位負責人表示，外國投資人透過證券交易所或國務院批准的其他證券交易場所購買中國境內企業股票，影響或可能影響國家安全的，其適用本辦法的具體辦法正在制定中。

這位負責人表示，實施外商投資安全審查不是搞保護主義、更不是開放倒退，主要在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險。

中國國家發展改革委、商務部發布「外商投資安全審查辦法」；圖為江蘇連雲港的貨櫃堆滿...
中國國家發展改革委、商務部發布「外商投資安全審查辦法」；圖為江蘇連雲港的貨櫃堆滿碼頭、準備出口。(新華社)
中國商務部、國家發展改革委19日發布「外商投資安全審查辦法」。(取自發改委官網)
中國商務部、國家發展改革委19日發布「外商投資安全審查辦法」。(取自發改委官網)

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