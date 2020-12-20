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兩黨紓困雖有進展 聯準會「緊急權力」仍卡關

編譯林育正／綜合19日電
國會兩黨就紓困法案的談判，19日雖然縮小分歧，但仍然無法達成協議；圖為參院多數黨領袖麥康諾19日走向國會大廈辦公室。(歐新社)
國會兩黨就紓困法案的談判，19日雖然縮小分歧，但仍然無法達成協議；圖為參院多數黨領袖麥康諾19日走向國會大廈辦公室。(歐新社)

共和黨和民主黨就接近1億元的新冠肺炎紓困案談判，19日仍然卡關，主要是聯準會(Federal Reserve)的緊急權力仍談不攏。

兩黨議員皆表示，共和黨籍賓州參議員圖米(Pat Toomey)限制聯準會緊急權力的看法，仍是協商上的分歧點。共和黨堅持圖米的計畫，而民主黨則堅決反對，雙方因此難以達成共識。

儘管如此，雙方的協商仍稍有進展。圖米和參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已私下會面交換意見。圖米隨後樂觀表示：「我認為我們能達成協議。」共和黨籍德州參議員孔寧(John Cornyn)也說：「民主黨同意先緩緩，整合意見後再次商談。」

圖米在參院為自己爭議性的聯準會因應計畫做出解釋，他認為緊急權力是為在疫情高峰穩定金融市場而設計，應如期在本月底結束。

19日雙方未能達成協議，也宣告紓困案無法於20日在眾院投票，並由參院快速通過圖米的提案。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說：「我們必須快速解決這問題，否則一切將分崩離析，這會造成非常大的差別。」民主黨議員表示，圖米的方案將大大限制聯準會振興經濟的能力。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說：「我們需要合作並且專注，才能做出結論、擬訂出草案，並且定案。」

今年春季展開的聯準會緊急計畫，提供中小企業貸款，並且購入州和地方政府公債；購債將幫助政府更容易借款。上個月財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，上述計畫將在今年底結束，但遭到聯準會反對。

根據大蕭條後通過的財政改革法，聯準會只有獲得財政部長支持，才能啟動緊急計畫。但米努勤表示，新任部長將可以重啟計畫。主席鮑爾(Jerome Powell)附和米努勤的說法，但圖米的言論卻可能阻礙聯準會。

若緊急通過紓困案，將提供3000億元的企業補助，並提供每周300元的失業金，恢復原訂在聖誕節過後截止的州政府補助；當中包括每人600元的紓困支票，疫苗配送基金，並補助租屋者、學校、郵局與需要糧食援助的民眾。

聯準會 紓困 參院

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