拜登選閣員 青睞民主黨中間派

總統當選人拜登陸續宣布他的閣員人選，挑選的都是務實、屬於中間派的熟面孔。(Getty Images)

總統當選人拜登 陸續宣布他的閣員人選，從目前看到的名單中，他挑選的都是務實、屬於中間派的熟面孔；拜登的選擇與他在初選期間的風格吻合，他既不像桑德斯及華倫那樣激進，也不像彭博是華爾街的產物。

拜登挑的經濟及環保團隊中間偏左，外交政策的選擇正好落在民主黨 的主流，白宮 的高級顧問是華盛頓退伍軍人；紐約時報報導，他的組閣行動仍屬「進行式」，看明顯看出主要在於擴大自己的理念，植根於長期以來堅持的民主黨原則，但更多地關注工人階級的困境，對氣候變遷有緊迫感，對種族正義問題有更深刻的同情。

獲任名的人選中也反映了拜登在競選時傳達的形象：吸引一批自由主義者、年輕人和少數族裔，屬溫和派。

關注氣候變化的Sunrise Movement組織創始人普拉卡什(Vrshini Prakash)稱讚拜登對環保的關注，但批評內閣仍然是一個年長、以白人男性為主的群體。她認為，如果繼續由一批在60及70年代已在政府多個部門工作的人領軍，將永遠不會培養出未來數十年所需的人才。

目前在從內閣成員的甄選中，很難分辨出拜登政府未來的確切政策方向，因為無論閣員本身的理念如何，上任後的工作都要由拜登的承諾及政策來確定。

目前拜登仍未公布司法部長人選，這將是他承諾擴大投票權、改革執法、在法院系統內實行種族平等的核心。勞工、教育和商務部門的提名人選也尚未公布，因此尚不清楚如何實現他的願景；而經濟團隊則向歐巴馬時代的成員傾斜。

外交方面，拜登從任命布林肯(Antony J. Blinken)為國務卿，反映出是在執行他的願景，而非帶有個人的意識形態。拜登選擇的國家情報總監、國家安全顧問及國防部長人選，也被視為熟練的官僚，沒有一個有強烈的政治觀點或不同的政策。

拜登已表明會像川普一樣，從白宮內部牢牢掌握決策權，因此可肯定他會安置更多密友及具多年經驗的人，在白宮及總統辦公室工作。