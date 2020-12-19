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川普缷任前… 美國再將中芯等80中企 列入實體清單

中國新聞組／綜合報導
美國商務部18日將把中芯在內的數十幾家中國企業列入實體制裁名單。(美聯社)
美國商務部18日將把中芯在內的數十幾家中國企業列入實體制裁名單。(美聯社)

美國商務部18日宣布把中芯國際在內的近80個中國企業列入實體清單，這被視為美國總統川普對中國展現強硬作風的最新舉措。

中國外交部發言人汪文斌在美方尚未宣布前，在18日在例行記者會上表示，如果這個消息屬實，這將是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，中方對此堅決反對。　　

美商務部聲明稱，中芯國際被列入實體清單後，美國出口商必須申請許可證才能向該公司銷售產品，從而限制中芯國際獲得某些美國技術的能力。業界人士認為，將衝擊中芯推進先進製程發展。

據路透等外電報導，根據美國商務部聲明，把中芯國際列入實體清單的原因，在於「中芯國際與中國軍工集團重要實體間存在活動的證據」。

聲明稱，美國商務部長羅斯說，「我們不會允許先進的美國技術幫助一個日益好戰的對手建立軍隊」，「實體清單是一項必要的措施，確保中國無法通過中芯國際，利用美國技術，支持其破壞性的軍事行動」。商務部也把中芯國際11家附屬機構列入實體清單，以防它們取得更先進的美國技術。

美國還將另外60多個實體列入實體清單，這些實體的行為被認為違反了美國的國家安全或外交政策利益。他們被制裁的原因與人權、南海以及竊取美國商業機密有關。

美國媒體則稱，在新總統拜登上任的幾周前，美國將60家中國企業列入實體清單的決定，可能加劇全球兩大經濟體之間的緊張關係。

汪文斌指出，美方將經貿問題政治化，違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，違反國際貿易規則，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞。

汪文斌表示，「我們敦促美方停止無理打壓外國企業的錯誤行為。中方將繼續採取必要措施維護中國企業的正當權益。」

美國 中國 商務部

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