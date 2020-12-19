憂北京間諜趁機入侵… 香港民眾特別庇護法案 共和黨參議員擋下

多位參議員推動給予香港 民眾特別難民待遇的法案，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)18日出手擋下，理由是擔心北京間諜入侵；克魯茲說，如果美國 放寬移民法規的標準，中國將會趁虛而入，派遣間諜到美國。

民主黨康乃狄克州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)等參議員提出的草案，將讓香港民眾獲得美國給予暫時保護身分。目前來自敘利亞、薩爾瓦多、南蘇丹等十個國家的公民，擁有美國政府給予這項特殊待遇。

克魯茲在參院發言表示，民主黨參議員推動這項草案的目的，「其實是在圖謀他們長久以來想要更改美國移民法的目的」。他說，一旦美國放寬移民法規標準，北京一定會找機會鑽漏洞，派間諜到美國。

名稱為「香港人民自由與選擇法」(Hong Kong People's Freedom and Choice Act)的草案，內容對於申請人設有接受背景安全調查的要求。

草案架構規定，香港民眾將獲得「臨時保護身分」(temporary protected status，TPS)，對於已經在美國居住的香港人，例如香港留學生，則可以在原本入美簽證期限屆滿之後，繼續在美居留。

草案內容也要求美國政府，香港民眾因為擔心遭受迫害而申請政治庇護，美方必須加急處理。

「香港人民自由與選擇法」日前在民主黨為多數的眾議院表決通過，但克魯茲說，這項法案是民主黨基於「黨派政治目的」推出的，想要「擁抱開放邊界」，而且要使所有非法移民 都得以漂白身份，搖身一變成為合法移民。

聖誕節假期將致，參院即將進入年底休會，克魯茲跳出來反對「香港人民自由與選擇法」，讓草案是否能在休會前過關並送交白宮出現變數。倘若休會前無法通過，草案則須在明年1月重新提出。