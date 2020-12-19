我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

王毅：中美處建交41年最低點 盼拜登上台重塑雙方關係

記者金春香／紐約報導
王毅表示，希望拜登上台後兩國通過對話擴大合作、處理分歧，重塑中美關係。（視訊截圖）
王毅表示，希望拜登上台後兩國通過對話擴大合作、處理分歧，重塑中美關係。（視訊截圖）

中國國務委員兼外交部長王毅18日與美國亞洲協會進行視訊交流，指出在新冠疫情突如其來給世界帶來全方位衝擊、需要各國加強合作應對全球挑戰之際，中美關係卻呈螺旋式下滑，跌入建交41年來最低點，這不符合兩國人民利益，也不利於國際社會發展，希望拜登上台後兩國通過對話擴大合作、處理分歧，重塑中美關係。

王毅表示，中美關係這艘巨輪不僅承載著兩國17億多民眾的福祉，也關乎世界70多億人民的利益，在拜登當選總統後提出的四大執政優先項目中，中美在抗擊疫情、經濟復甦和氣候變化三大領域有合作空間。

王毅說，在應對疫情方面，雙方可以在治療經驗、防護物資生產和疫苗研製分發方面繼續加強合作；作為全球第一和第二大經濟體，中國願意同美國加強宏觀經濟對話和協調，共同促進世界經濟增長、全球金融穩定；在應對氣候變化方面，中國堅定落實「巴黎協定」(Paris Agreemnent)，拜登表示他就職後美國將重新加入「巴黎協定」，中美可以再次共同為推動應對氣候變化和國際合作做出貢獻。

王毅指出，川普政府出台一系列反華措施，當人們打開電視、報紙或新媒體時，看到的、聽到的幾乎都是美國政府高官在攻擊指責中國，且沒有任何真憑實據。而出現這種狀況的原因在於：美國無視中美存在廣泛共同利益和巨大合作空間，美國從意識形態偏見出發攻擊抹黑中國共產黨，美國試圖通過壓迫使中方屈服，美國試圖在國際上搞反華同盟。

王毅表示，中國不迴避兩國間的分歧，並主張在正確看待彼此的基礎上，建設性處理一些重要問題，兩國應在意識形態上尊重彼此選擇的制度和發展道路，在涉及國家主權和領土完整的問題上不干涉別國內政，對於經貿領域的問題應堅持以對話協商取代對抗制裁，在海上問題要努力把摩擦轉化為合作，在人文交流方面應盡快取消一系列人為限制。

在視訊交流中，王毅還表示，試圖改造顛覆中國是「不可能完成的任務」，只會撞上南牆(碰壁之意)；他說，中國會恪守不干涉內政的國際准則，但不接受不分是非的「叢林法則」；他希望美中兩國努力把摩擦轉化為合作，搬掉阻礙兩國人員往來的各種「絆腳石」；中美在亞太地區可以有「共同朋友圈」。

前澳洲總理、亞洲協會政策研究所所長、將接任該會會長的陸克文(Kevin Rudd)則指出，美中關係正處於半個世紀以來最低點，兩國間的對抗也使澳洲、日本等國家受到影響，被捲入爭端，他強調，亞洲協會會繼續促進美國和亞洲地區關係。

陸克文表示美中關係正處於半個世紀以來最低點，兩國間的對抗也使澳洲、日本等國家受到...
陸克文表示美中關係正處於半個世紀以來最低點，兩國間的對抗也使澳洲、日本等國家受到影響。（視訊截圖）

美國 中國 王毅

上一則

「感覺被判死刑」5人就有1人染疫 全美監獄1700人病歿

下一則

「最嚴重攻擊」！美國長期被網攻 矛頭指向俄羅斯駭客

延伸閱讀

國安部警告網攻威脅 川普沉默 拜登：幕後人要付代價

國安部警告網攻威脅 川普沉默 拜登：幕後人要付代價
阻交接？國防部突取消20會議 拜營稱遭「個別抵抗」

阻交接？國防部突取消20會議 拜營稱遭「個別抵抗」
王毅：中美處建交41年最低點 盼拜登上台後重塑關係

王毅：中美處建交41年最低點 盼拜登上台後重塑關係
傳拜登延攬入閣 洛杉磯市長：為抗疫已婉拒

傳拜登延攬入閣 洛杉磯市長：為抗疫已婉拒

熱門新聞

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

2020-12-19 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩