王毅：中美處建交41年最低點 盼拜登上台重塑雙方關係

王毅表示，希望拜登上台後兩國通過對話擴大合作、處理分歧，重塑中美關係。（視訊截圖）

中國 國務委員兼外交部長王毅 18日與美國 亞洲協會進行視訊交流，指出在新冠疫情突如其來給世界帶來全方位衝擊、需要各國加強合作應對全球挑戰之際，中美關係卻呈螺旋式下滑，跌入建交41年來最低點，這不符合兩國人民利益，也不利於國際社會發展，希望拜登上台後兩國通過對話擴大合作、處理分歧，重塑中美關係。

王毅表示，中美關係這艘巨輪不僅承載著兩國17億多民眾的福祉，也關乎世界70多億人民的利益，在拜登當選總統後提出的四大執政優先項目中，中美在抗擊疫情、經濟復甦和氣候變化三大領域有合作空間。

王毅說，在應對疫情方面，雙方可以在治療經驗、防護物資生產和疫苗研製分發方面繼續加強合作；作為全球第一和第二大經濟體，中國願意同美國加強宏觀經濟對話和協調，共同促進世界經濟增長、全球金融穩定；在應對氣候變化方面，中國堅定落實「巴黎協定」(Paris Agreemnent)，拜登表示他就職後美國將重新加入「巴黎協定」，中美可以再次共同為推動應對氣候變化和國際合作做出貢獻。

王毅指出，川普政府出台一系列反華措施，當人們打開電視、報紙或新媒體時，看到的、聽到的幾乎都是美國政府高官在攻擊指責中國，且沒有任何真憑實據。而出現這種狀況的原因在於：美國無視中美存在廣泛共同利益和巨大合作空間，美國從意識形態偏見出發攻擊抹黑中國共產黨，美國試圖通過壓迫使中方屈服，美國試圖在國際上搞反華同盟。

王毅表示，中國不迴避兩國間的分歧，並主張在正確看待彼此的基礎上，建設性處理一些重要問題，兩國應在意識形態上尊重彼此選擇的制度和發展道路，在涉及國家主權和領土完整的問題上不干涉別國內政，對於經貿領域的問題應堅持以對話協商取代對抗制裁，在海上問題要努力把摩擦轉化為合作，在人文交流方面應盡快取消一系列人為限制。

在視訊交流中，王毅還表示，試圖改造顛覆中國是「不可能完成的任務」，只會撞上南牆(碰壁之意)；他說，中國會恪守不干涉內政的國際准則，但不接受不分是非的「叢林法則」；他希望美中兩國努力把摩擦轉化為合作，搬掉阻礙兩國人員往來的各種「絆腳石」；中美在亞太地區可以有「共同朋友圈」。

前澳洲總理、亞洲協會政策研究所所長、將接任該會會長的陸克文(Kevin Rudd)則指出，美中關係正處於半個世紀以來最低點，兩國間的對抗也使澳洲、日本等國家受到影響，被捲入爭端，他強調，亞洲協會會繼續促進美國和亞洲地區關係。