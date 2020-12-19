我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

印度電話詐騙集團出招 4500美國人2年損失1400萬美元

記者張聲肇／綜合報導

印度電話詐騙集團使用平常招數透過電話服務中心，兩年內讓4500名美國人中計，共詐得1400萬美元；新德里警方17日宣布逮捕50人歸案。

有關當局指出，詐騙集團打電話威嚇美國民眾，說他們的銀行帳戶或其他資產被墨西哥和哥倫比亞販毒集團利用，遭美國司法單位凍結，如果不趕快解決就會被捕；解決辦法是將「被凍結帳戶」裡剩餘款項，全數購買比特幣或谷歌禮卡，名義上這些款項會進入「可靠安全的政府荷包」，實際上則流入詐騙集團手中。

印度拜英語能力之賜，發展出年營業額280億美元的電話服務中心產業，支持至少120萬人，但也逐漸成為犯罪的溫床。

由於電話中心涉及太多詐騙案，印度政府特別成立專案團隊，對付電話詐騙集團及個人。

今年8月，德里郊區谷爾甘(Gurgaon)的警察查獲一家電話服務中心的詐騙集團，將涉嫌詐騙3萬名美國人的20多名嫌犯逮捕歸案。這些嫌犯把惡意軟體植入美國人的電腦，訛詐說出一筆錢就把電腦修好。

警方說，嫌犯把色情網站的連結寄給美國人，點擊進去就上鉤了，嫌犯接著指示受害人，購買蘋果iTune的禮物卡，或交700美元「修理費」，就幫你把電腦中毒除掉。

印度當局在全國各地的電話服務中心逮捕幾百人；孟買郊區的嫌犯裝成國稅局人員，要受害人補繳欠稅。

印度警方說，他們16日在德里郊區的掃蕩行動，算是近年來規模最大的一次。調查人員說，嫌犯口操美國口音，照著「劇本」訛詐受害人，讓他們很容易相信發話人真是執法人員，於是聽從「解決」問題的指示，花錢消災；表現優異的騙徒則獲得可觀獎金。

16日破獲的詐騙集團雇用不少青少年，每月月薪400到500美元；網安專家談頓(Rakshit Tandon)說，印度幫通常有犯案對象國的內應，才能順利詐騙得手。

詐騙集團 美國 印度

上一則

川普缷任前… 美國再將中芯等80中企 列入實體清單

下一則

紐時播客「伊斯蘭帝國」出包 主角亂掰殺人情節 記者調職

延伸閱讀

鴻海印度製造 加碼3.3億美元

鴻海印度製造 加碼3.3億美元
印度農夫3美元租地 挖出14.98克拉鑽石成富翁

印度農夫3美元租地 挖出14.98克拉鑽石成富翁

緯創印度廠暴動 損失5000萬美元

緯創印度廠暴動 損失5000萬美元
緯創印度廠暴動 員工：月薪只付一半 有人只拿到7元

緯創印度廠暴動 員工：月薪只付一半 有人只拿到7元

熱門新聞

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

2020-12-19 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩