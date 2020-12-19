印度電話詐騙集團出招 4500美國人2年損失1400萬美元

印度 電話詐騙集團 使用平常招數透過電話服務中心，兩年內讓4500名美國 人中計，共詐得1400萬美元；新德里警方17日宣布逮捕50人歸案。

有關當局指出，詐騙集團打電話威嚇美國民眾，說他們的銀行帳戶或其他資產被墨西哥和哥倫比亞販毒集團利用，遭美國司法單位凍結，如果不趕快解決就會被捕；解決辦法是將「被凍結帳戶」裡剩餘款項，全數購買比特幣或谷歌禮卡，名義上這些款項會進入「可靠安全的政府荷包」，實際上則流入詐騙集團手中。

印度拜英語能力之賜，發展出年營業額280億美元的電話服務中心產業，支持至少120萬人，但也逐漸成為犯罪的溫床。

由於電話中心涉及太多詐騙案，印度政府特別成立專案團隊，對付電話詐騙集團及個人。

今年8月，德里郊區谷爾甘(Gurgaon)的警察查獲一家電話服務中心的詐騙集團，將涉嫌詐騙3萬名美國人的20多名嫌犯逮捕歸案。這些嫌犯把惡意軟體植入美國人的電腦，訛詐說出一筆錢就把電腦修好。

警方說，嫌犯把色情網站的連結寄給美國人，點擊進去就上鉤了，嫌犯接著指示受害人，購買蘋果iTune的禮物卡，或交700美元「修理費」，就幫你把電腦中毒除掉。

印度當局在全國各地的電話服務中心逮捕幾百人；孟買郊區的嫌犯裝成國稅局人員，要受害人補繳欠稅。

印度警方說，他們16日在德里郊區的掃蕩行動，算是近年來規模最大的一次。調查人員說，嫌犯口操美國口音，照著「劇本」訛詐受害人，讓他們很容易相信發話人真是執法人員，於是聽從「解決」問題的指示，花錢消災；表現優異的騙徒則獲得可觀獎金。

16日破獲的詐騙集團雇用不少青少年，每月月薪400到500美元；網安專家談頓(Rakshit Tandon)說，印度幫通常有犯案對象國的內應，才能順利詐騙得手。