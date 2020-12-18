防疫+保密… 白宮禁用視訊 拜登上任後面臨挑戰

總統當選人拜登 和他的競選團隊及過渡團隊，幾個月來對新冠病毒疫情一貫謹慎以對，但拜登團隊的謹慎小心，在1月20日入主白宮 後，將面臨科技與傳統的考驗，其中，白宮不允許使用視訊開會、如何安全遷入白宮、如何針對白宮環境制定健康安全新規範，在在都是挑戰。

疫情期間，拜登團隊在實體辦公室配備人員經驗有限，競選團隊早在3月中即改採線上作業，費城競選總部清空，員工各自返家工作，交接團隊全程以線上方式制定拜登邁向白宮之路各項事宜；但白宮電腦不允許使用時下流行的Zoom、Google Meet或Slack等視頻會議軟體，政府發的手機直到幾年前才能使用簡訊功能，許多員工須人在白宮才能取得機密訊息。

過去20年來，部分白宮人員可遠程辦公，在安全與非機密視頻會議方面也有改善，但缺乏面對面協調，可能會為面臨眾多危機的新政府，帶來新挑戰；而川普 政府在疫情期間不顧工作場所安全健康，正是拜登政府殷鑑。

儘管川普在白宮不斷採行病毒測試，他仍在大選日的前五周染疫，白宮西廂至少爆發兩次重大傳染事故。除了第一家庭，川普身邊有數十人檢測呈陽性反應，許多助理因潛在感染風險不得不隔離，但到底多少人感染至今不明。

拜登團隊相信，只要遵循科學建議，可減少部分最大風險，例如更安全舉行活動、戴口罩和繼續定期檢測。白宮人士也說，讓西廂成為安全工作空間是辦得到的，但所有員工都要嚴格遵守紀律才行。

目前初期計畫包括減少可自由進入西廂的工作人員數量，儘量鼓勵遠距工作，讓工作人員在各自辦公室使用符合安全的電話會議，減少利用共享空間。

拜登一家人遷入白宮今年也更顯複雜；在川普撤離白宮、拜登搬入前的幾個小時內，西廂將全面消毒清潔。布萊根婦女醫院和哈佛醫學院公衛專家卡蘭指出，「兩件事需要考慮，一是清潔所有物體表面，尤其是摸得到的地方如門把。此外，為避免病毒透過空氣中的懸浮粒子傳播，新舊總統家庭遷出遷入、深度清潔之際，空氣充分交換過濾、對外通風，至關重要。」