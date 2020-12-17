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卸任前出招… 川普促司法部設特別檢察官 調查杭特拜登

編譯林育正／綜合16日電
川普總統擬要求司法部指派特別檢察官，調查拜登(右)之子杭特‧拜登(左)的稅務。(路透)
川普總統擬要求司法部指派特別檢察官，調查拜登(右)之子杭特‧拜登(左)的稅務。(路透)

川普總統亟欲在1月20日卸任之前，要求司法部指派特別檢察官，進一步監督民主黨總統當選人拜登之子杭特‧拜登(Hunter Biden)的稅務調查。儘管如此，拜登表示對兒子「很有信心」。

現任司法部長巴維理(William Barr)雖然是效忠川普的內閣成員之一，但總統大選後他表明無發現大規模投票舞弊證據，也未公開兩年來針對杭特稅務的調查結果，與川普立場衝突。

巴維理日前決定離職，將在23日下台，將由副部長羅森(Jeffrey Rosen)擔任代理部長。而川普的下一波操作，據傳為與幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、白宮律師西波隆(Pat Cipollone)等幕僚商討的對策。

這也代表，川普將與羅森正面攤牌。除了設立特別檢察官調查杭特之外，川普對於結果已底定的總統大選仍不放棄，有意再另外設特別檢察官，對目前仍無證據的選舉舞弊進行調查。

若川普對羅森施壓失敗，他可能更換代理部長已達他的目的。同時川普也要求包括私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)旗下律師團隊著手研究，總統是否擁有自行直接指派特別檢察官的權力。

不過羅森在2019年的任命聽證會上，他曾表態若情勢需要，願意抵抗來自白宮的政治施壓。

川普的幕僚團隊建議他透過特別檢察官進行調查，如此一來，當拜登正式上任，也無法任意為兒子停止調查。在現有法規之下，特別檢察官只能因失職或行為不端等特殊原因被司法部長開除，此外背後原因還必須被公開。

由特別檢察官調查杭特，過程將比他接受的稅務調查還要冗長且複雜。他先前曾遭到傳喚，要求交出包括烏克蘭天然氣公司Burisma在內20多間企業法人的相關資料。

當拜登1月20日正式就職並任命新任司法部長，新人選在任命聽證會上，恐怕面臨一連串相關問題的考驗。

對於兒子可能遭特別檢察官調查，拜登不認為兒子有任何不當行為，他說：「我對他有信心。」

川普 拜登 司法部

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