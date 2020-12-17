布塔朱吉當運輸部長 拜登：新聲音 將在疫後發揮關鍵作用

總統當選人拜登(左)16日正式提名年僅38歲的布塔朱吉(右)為運輸部長，稱他會是「新的聲音」。(路透)

總統當選人拜登 16日正式任命他在黨內初選時的對手、年僅38歲的布塔朱吉(Pete Buttigieg )為運輸部長，並形容在應對經濟不平等、制度性種族歧視及氣候變遷等問題上，布塔朱吉會是「新的聲音」，能發揮重要作用；在拜登的內閣中，運輸部長是一個不顯眼但很重要的職務。同時普遍認為布塔朱吉是一顆政壇新星，是民主黨 的優秀人才。

在獲拜登任命後，曾是印第安納州南灣市長的布塔朱吉，將是美國 首位公開承認出櫃的同性戀內閣部長。拜登盛讚指出，布塔朱吉會「提供一股新思維的聲音，決心超越舊政治」。

拜登強調，新政府需要有人懂得如何與各州、地方及聯邦機關合作，同時指出美國的高速公路日久失修，有些橋梁瀕於倒塌；美國大部分地區，包括他的家鄉德拉瓦州，都面臨著海平面上升的問題；而更迫切的是，如何履行他要在大眾交通系統及飛機戴口罩的承諾。

拜登還希望透過環境友好的改善及公共工程改造，來振興新冠疫情後的經濟，創造成千上萬的綠色就機會，這都是運輸部長必要承擔的重擔，任命布塔朱吉正是予以厚望。

布塔朱吉承諾到2050年，美國將實現氣候中性目標。運輸部是正是推動環保型經濟的關鍵部門之一。該部負責管理航空、公路及其他公交工具，這些都是碳排放量最大的領域。

他表示，做得好的話，交通運輸使「美國夢」成為可能，直接及間接創造高薪工作；但在錯誤的政策和錯失了機會，只會加劇種族、經濟和環境不公，分裂或孤立社區。

對於布塔朱吉的任命，民主黨籍聯邦參議員紛紛表示歡迎；而男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒(LGBTQ)組織也讚揚拜登的選擇。

但緬因州共和黨籍國會參議員柯林斯(Susan Collins)就說，一點也不認識此人，又說芝加哥前任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)應是不錯的選擇。

與此同時，一般相信當2024年拜登不再競選連任時，賀錦麗雖是他的政治繼承人，但勢難阻止布塔朱吉的挑戰。