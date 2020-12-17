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想按鈕爆破「前川普賭場」？ 大西洋城市長為兒童募款 歡迎競標

記者胡玉立／綜合報導
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。(美聯社)
新澤西州大西洋城的前「川普廣場賭場」訂明年1月底爆破拆除；大西洋城市長決定趁機募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。(美聯社)

想按下「爆炸按鈕」把曾經屬於川普總統的賭場炸個精光嗎？機會來了。六年前倒閉閒置的新澤西州大西洋城前「川普廣場賭場」(Trump Plaza casino)訂明年1月29日全面爆破拆除；大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)決定趁機為該市「男孩女孩俱樂部」(Boys & Girls Club)募款，拍賣「按下爆炸鈕」的權利。

1984年川普廣場賭場最早在1984年對外營業，2014年倒閉，因年久失修，今年初開始拆除，結構炸毀作業訂下月29日進行。斯莫爾視賭場拆除為籌款良機，以100萬元以上為目標，贊助大西洋城非營利組織男孩女孩俱樂部。

斯莫爾表示，「大西洋城的一些重要時刻曾在那裡發生，但川普卻對外嘲笑大西洋城，說他在那裡賺了大把鈔票、全身而退。現在我想用拆掉此地來籌募善款。」

男孩女孩俱樂部已聘請專業拍賣公司自17日起徵求意者開價，明年1月19日在拍賣現場揭曉出價最高者，確定由誰得標。男孩女孩俱樂部旨在提供兒童與青少年課外和暑期活動、教育及職業培訓計畫。

川普仍是房地產開發商時，最多曾在大西洋城擁有三家賭場；2016年，川普另一家賭場「川普印度神宮賭場」(Trump Taj Mahal)也關了，改成「硬石賭場」(Hard Rock casino)重新開放；「川普碼頭賭場」(Trump Marina)2011年賣給德州億萬富翁費爾蒂塔(Tilman Fertitta)，現在名為「金塊賭場」(Golden Nugget)。

2009年，川普中斷與大西洋城大多數關連，只剩每年向使用他名字的三個賭場收取10％費用；2016年2月，投資大亨艾康(Carl Icahn)自破產法庭取得川普當地公司所有權後，川普再也拿不到這筆費用。艾康擁有前川普廣場賭場建築物，已同意拆除。

斯莫爾表示，賭場拆光後，他會盡快與艾康討論土地可能用途，不排除改成閤家同樂場所。

大西洋城上次爆破拆除賭場是在2007年10月，當時爆破前「金沙賭場」(Sands casino)，原打算改建為新賭場酒店，最後不了了之。

川普 拍賣 新澤西州

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