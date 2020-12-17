卸任沒地方住？海湖莊園當地人送出律師函 拒與川普為鄰

川普總統卸任後可能搬到佛州棕櫚灘私人俱樂部「海湖莊園」，但當地某些居民15日遞送律師函，表明不想跟川普當鄰居，要求川普另覓別處居住。(美聯社)

媒體報導傳出，川普 總統卸任後可能搬到素有「白宮 冬宮」(Winter White House)之稱的佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)，但當地某些居民15日遞送律師函給市府及聯邦特勤局(U.S. Secret Service)，表明不想跟川普當鄰居，要求川普另覓別處居住。

函中指出，川普1990年代初期將海湖莊園從私人住宅改為私人俱樂部，根據他當時簽署的協議，他已喪失住在海湖莊園的法律權。

華盛頓郵報報導，1993年，當時陷入財務困難的川普與棕櫚灘地方政府簽訂協議，俱樂部會員一年中不得在海湖莊園客房居住超過21天，也不可以連續居住超過七天；川普的一名委任律師在市議會舉行的公聽會上也公開保證川普不會搬到海湖莊園長住；但根據華郵 統計，川普任內已到海湖莊園至少30次，並待至少130天。

報導指出，這封律師函可能迫使棕櫚灘公開處理川普明年1月20日卸任後，是否可以將海湖莊園當作合法住所；也可能出現讓川普面對現代歷史上極為罕見的尷尬場面：卸任總統得捍衛其卸任後的住所；還可能為川普帶來法律難題，因為他已經將戶籍地從紐約市曼哈頓改至海湖莊園。

多年來，許多鄰居擔憂川普頻繁到訪海湖莊園導致的混亂，包括交通壅塞和阻礙街道；就連川普當選總統前，就拒絕遵守當地基本要求，已令鄰居很頭大，像是不顧高度限制設立旗桿，屢次打破他把海湖莊園改建為私人俱樂部時許下的承諾。

根據華郵取得的該封律師函，海湖莊園鄰居的律師表示，棕櫚灘應該通知川普，他不能將海湖莊園作為住宅。

白宮發言人和棕櫚灘市長並未回應；至今棕櫚灘尚未公開阻止川普居住在海湖莊園，也未禁止他將該處當作住宅。川普企業發言人匿名表示：「現在並無文件或協議禁止川普總統將海湖莊園當作其住宅。」

川普也曾簽署文件，轉讓海湖莊園發展權給國家歷史保護信託基金會(National Trust for Historic Preservation)；根據協議，川普同意永遠放棄海湖莊園發展權，或不得將其用於俱樂部以外的用途。

這份爭議可能把負責保護川普卸任後安全的特勤局拖下水，因為保護行動須符合聯邦與地方法律。