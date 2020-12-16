美政府疑遭俄駭 國務院、國安部都中招
俄羅斯高階情報單位駭入美國聯邦政府多個機構，至今已出現更多受害清單，部分官員坦承，國土安全部、國務院、國家衛生研究院(NIH)和部分國防部14日被新列為疑遭俄羅斯駭入的受害清單，恐遭駭客數位監控九個月之久。
「華盛頓郵報」報導，專家表示，這份涵蓋財政部和商務部的受害名單預計會繼續擴增，並包含更多聯邦機構與私人企業。
聯邦政府直到最近幾周才注意到遭駭客攻擊，之後網路安全公司「火眼」(FireEye)才警告聯邦情報單位，駭客有多層防護；先前報導財政部和商務部遭駭不過是此大規模行動的冰山一角，核實驗室與部分財星(Fortune)雜誌全球500強企業也遭俄國駭客攻擊，遭竊資料規模仍在評估。
「太陽風」更新軟體 成入侵管道
俄國利用資訊科技公司「太陽風」(SolarWinds)的更新軟體駭入許多機構；太陽風14日回報，不到1萬8000名客戶可能蒙受其害，雖然這僅占包括國防部和白宮等全球30萬客戶的一小部分，但為數仍舊不少；不過俄羅斯否認在此起遭駭事件擔任任何角色。
使用「太陽風」軟體的單位有聯邦疾病防治中心(CDC)、司法部、國家安全局(NSA)、負責設計核武的「洛薩拉摩斯國家實驗室」(Los Alamos National Laboratory)、波音和幾乎所有財星500大企業，但未必使用該軟體就代表遭駭；NSA顯然不曉得有此漏洞，國防部和DHS等負責保護美國免於實體和數位攻擊的部門反遭駭，凸顯此起事件的重要性，並令人質疑聯邦網路安全。
國安部網路安全與設施安全局(CISA)14日罕見要求進一步數據，並要求知情人士聯繫該局；CSIA13日傍晚也指示，要所有聯邦機構即刻停止連接太陽風產品，並在14日中午前回報。
華郵報導，俄羅斯聯邦對外情報局(SVR)被認為是這起行動背後主謀，此行動至少從春季便已展開；駭客透過「供應鏈攻擊」進入受害者系統，或者藉由太陽風軟體寄給這些系統的修補程式伺機而入。
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