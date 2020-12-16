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拜登上任後 WSJ：美中科技大戰恐不會停止

編譯中心／綜合15日電
川普政府過去數年設法堵住華為取得以美國技術產製晶片的管道，預計拜登政府仍會繼續推行這一政策。(美聯社)
川普政府過去數年設法堵住華為取得以美國技術產製晶片的管道，預計拜登政府仍會繼續推行這一政策。(美聯社)

拜登政府上台後，和北京的接觸可能不會再像川普時期般劍拔弩張，但民主和共和兩黨都對美國核心產業面臨的威脅，以及中國科技威權的野心深感憂心，美中科技大戰恐不會停止。

「華爾街日報」報導，過去幾年來，美中角力的焦點在華為。華府指控華為規避制裁、從事產業間諜活動，而且是潛在國安威脅。川普政府堵住華為取得以美國技術產製晶片的管道。

同時在美國掌控半導體設備和晶片設計工具下，意味著華為現在幾乎無法取得晶片。此外，美國也對中國版的台積電中芯國際(SMIC)實施出口管制。

華府利用美國的科技霸權，讓中國在半導體方面的罩門原形畢露，北京的因應之道就是加倍努力，以達到晶片自給自足的目標。

報導指出，中國在半導體產業砸下數十億美元，而且從其他國家挖角頂尖工程師。根據國際半導體產業協會(SEMI)，中國還是全球最大的半導體設備市場，第三季半導體設備銷售達56億2000萬美元，較去年同期大幅增加63%。

拜登新政府上台，美中之間因科技角力引發的緊張關係並不會消失。

川普政府下重手的做法成功地重傷華為，甚至連非美國公司也被迫遵守川普政府下達的指令。

然而，長期而言，這類的策略可能會削弱放眼中國市場的美國高科技公司，它們可能會對從美國取得供應的作法三思，或者在中國當地進行研發或營運。

報導最後提到，拜登新政府可能傾向把目標縮小，對於臺灣和南韓等在半導體製造方面領先的美國盟友採取針對性作法，想辦法不讓最先進的技術落入中國手中。投入更多資源提高美國和盟友的研究製造能力，可能讓中國更難以趕上。

同時，支持國內製造晶片也符合總統當選人拜登的強化國內製造業目標。

美國 中國 華為

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