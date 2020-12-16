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拜登亞特蘭大輔選 批共和黨人將阻紓困施政

編譯潘勛／綜合15日電
總統當選人拜登15日前往亞特蘭大市，為民主黨籍的兩名參議員候選人助選，痛批該州兩名現任共和黨籍參議員居然力挺德州檢察長的興訟，該去德州競選，而不是在喬治亞。(路透)
總統當選人拜登15日前往亞特蘭大市，為民主黨籍的兩名參議員候選人助選，痛批該州兩名現任共和黨籍參議員居然力挺德州檢察長的興訟，該去德州競選，而不是在喬治亞。(路透)

喬治亞州兩席聯邦參議員決選提前投票已展開，總統當選人拜登15日前往亞特蘭大市，為民主黨籍的兩名候選人助選，痛批該州兩名現任共和黨籍參議員居然力挺德州檢察長的興訟，「完全贊成廢棄近500萬張喬州選票」；他另指出新冠肺炎疫情嚴峻，若共和黨搶下喬州兩席，那他想為民眾紓困的施政勢必受到阻攔。

有線電視新聞網(CNN)15日報導，喬州兩席聯邦參議員11月3日投票未有人得票超過50%，須決選，提前投票本周展開，到場投票則在明年元月5日。

拜登在喬州亞特蘭大市辦助選會，先痛批該州兩名共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)及羅夫勒(Kelly Loeffler)居然附和德州訟案，「貴州兩位參議員可能是腦袋糊塗了，也可能認為自己代表德州民意，如果想聽命德州而辦事，那該去德州競選呀，不是在喬治亞」。

德州檢察長提起廢棄四個搖擺州選舉結果之訴，雖獲不少共和黨人支持，卻遭聯邦最高法院駁回。拜登揶揄共和黨出這招想逆轉他在喬州的勝選，說「我開始覺得，自己在喬州贏了三次」。

11月3日投票，目前共和黨斬獲聯邦參院50席，民主黨得48席，如果喬州兩席決選民主黨全拿，則可抵銷共和黨的多數優勢，碰到50對50的票決結果時，由副總統賀錦麗投下打破平手的關鍵票。

拜登向喬州選民推薦民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)，表示兩人不會「把川普放在第一，也不會先考量自己，而是把喬州民眾排在第一」。

拜登再形容奧薩夫及沃諾克為「實幹家，不會當路障」，他痛批近幾個月由共和黨占多數的參院拒絕通過新冠紓困案，「近幾個月，想在餐桌擺食物可吃，對很多人變成艱鉅任務，參院對此幹了什麼？什麼都沒有！人民需要協助，現在就要」。

總統當選人拜登(左)15日前往亞特蘭大市，為民主黨籍的兩名參議員候選人助選，痛批...
總統當選人拜登(左)15日前往亞特蘭大市，為民主黨籍的兩名參議員候選人助選，痛批該州兩名現任共和黨籍參議員居然力挺德州檢察長的興訟，該去德州競選，而不是在喬治亞。(美聯社)

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