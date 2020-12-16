川普幫喬州參議員募款 遭爆錢存「自己競選基金帳戶」
川普不斷催促共和黨支持者捐助喬州兩名參議員打敗民主黨，卻將募款存入自己的競選基金帳戶，兩名急需糧草打仗的候選人分文都拿不到，讓許多共和黨人大表不滿。
Politico新聞網引述兩名知情人士說，旨在幫助這兩名參議員在明年元月5日選戰打敗民主黨挑戰者，讓共和黨保住參院多數黨地位的募款，多數流入川普的政治行動委員會，僅涓滴細流匯入共和黨全國委員會帳戶。共和黨出資2000萬元，希望維持在參院的優勢。
共和黨高層擔心，這些小額捐款都沒有進入喬治亞州選戰指揮部，該黨參院黨部已向白宮及全國委員會表達關切，並質疑為何作如此決定。
共和黨內部更擔心，川普會在下台後，專注自己的利益，以共和黨墊背，從他過去幾周來的做法看，共和黨的憂慮不無道理。最近，川普著力打擊兩位不挺他司法挑戰選舉結果的共和黨州長，危及兩人2022年連任的前景。他又不斷聲稱喬治亞州的選制敗壞，無意間降低該州共和黨人的投票意願。他也暗示，自己有意2024年「光復白宮」，更讓黨內有意問鼎者縮頭。
共和黨資深策士海伊( Doug Heye)說，「事實是，川普不在意共和黨的前途，他若能藉喬州參院決選募款，並把募得的款項留作己用，他不會客氣的」。
川普的作風與拜登迥異。拜登發動自己的基層網絡，為兩位民主黨候選人募得1000萬元，上周再度發信，呼籲支持者捐助25元，平分給兩位候選人和民主黨全國委員會。
收到川普募款信或簡訊的人都讀到，捐款5元到2800元都歡迎，其中每筆捐款的75%會捐到川普自己的「拯救美國」委員會，直到它收到5000元。另25%捐到共和黨全國委，由它支付川普到喬州替黨員助選的出差費。
超過該額度的捐款，會流入川普的法律戰基金以及共和黨其他基金，就沒有半毛錢直接流入兩名候選人的選舉基金。川普選後募得2億多元，可以荷包鼓鼓地離開白宮。
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