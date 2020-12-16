川普幫喬州參議員募款 遭爆錢存「自己競選基金帳戶」

川普總統一再呼籲共和黨支持者捐款幫助喬州兩名參議員打敗民主黨候選人，卻被爆料將募款存入自己的競選基金帳戶，讓許多共和黨人大表不滿。圖為川普本月5日在喬州助選。(路透)

川普 不斷催促共和黨 支持者捐助喬州兩名參議員打敗民主黨，卻將募款存入自己的競選基金帳戶，兩名急需糧草打仗的候選人分文都拿不到，讓許多共和黨人大表不滿。

Politico新聞網引述兩名知情人士說，旨在幫助這兩名參議員在明年元月5日選戰打敗民主黨挑戰者，讓共和黨保住參院 多數黨地位的募款，多數流入川普的政治行動委員會，僅涓滴細流匯入共和黨全國委員會帳戶。共和黨出資2000萬元，希望維持在參院的優勢。

共和黨高層擔心，這些小額捐款都沒有進入喬治亞州選戰指揮部，該黨參院黨部已向白宮及全國委員會表達關切，並質疑為何作如此決定。

共和黨內部更擔心，川普會在下台後，專注自己的利益，以共和黨墊背，從他過去幾周來的做法看，共和黨的憂慮不無道理。最近，川普著力打擊兩位不挺他司法挑戰選舉結果的共和黨州長，危及兩人2022年連任的前景。他又不斷聲稱喬治亞州的選制敗壞，無意間降低該州共和黨人的投票意願。他也暗示，自己有意2024年「光復白宮」，更讓黨內有意問鼎者縮頭。

共和黨資深策士海伊( Doug Heye)說，「事實是，川普不在意共和黨的前途，他若能藉喬州參院決選募款，並把募得的款項留作己用，他不會客氣的」。

川普的作風與拜登迥異。拜登發動自己的基層網絡，為兩位民主黨候選人募得1000萬元，上周再度發信，呼籲支持者捐助25元，平分給兩位候選人和民主黨全國委員會。

收到川普募款信或簡訊的人都讀到，捐款5元到2800元都歡迎，其中每筆捐款的75%會捐到川普自己的「拯救美國」委員會，直到它收到5000元。另25%捐到共和黨全國委，由它支付川普到喬州替黨員助選的出差費。

超過該額度的捐款，會流入川普的法律戰基金以及共和黨其他基金，就沒有半毛錢直接流入兩名候選人的選舉基金。川普選後募得2億多元，可以荷包鼓鼓地離開白宮。