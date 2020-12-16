5州挺川共和黨人 自組「替代選舉人團」 紐時：作秀

拜登當選總統已成既定事實，但喬治亞州等部分挺川人士聲稱要透過「替代選舉人」，另行投票給川普，卻於法無據。(美聯社)

選舉人團會議14日如期召開，各州選舉人也依法投下選舉人票，拜登 當選便成既定事實，部分挺川人士聲稱要透過「替代選舉人」(alternate electors)另行投票，從憲法條文內容來看，根本於法無據。

就在各州選舉人會議14日舉行的同時，某些州的共和黨 黨團另外找來一群自稱為「選舉人」的民眾聚集開會，但這些動作都沒有法律效力。

在這次大選中，喬治亞州、賓州、威斯康辛州、內華達州及密西根州都是拜登勝出，但紐約時報指出，這五州的共和黨人士卻聽從白宮指示，討論著另組支持川普 的「替代選舉人」，為川普投下「選舉人票」，說穿了只是作秀，毫無法律基礎而已，這五州也都已為拜登勝選確認選舉結果。

共和黨陣營能做的，頂多就是象徵意義的宣示，説明如果川普在這幾州選贏，選舉人投票狀況將是如何。然而，川普在終究在這幾州都輸了，川普陣營指稱選舉舞弊的訴訟則被州級法院、聯邦法院及最高法院打回票。

某些川普支持者仍不死心，堅稱憲法與聯邦法律對於州議會能否自行指派另一組選舉人，存有模糊空間。

自從「選舉人票統計法」(Electoral Count Act)1887年實施以來，「競爭選舉人」(dueling electors)的狀況僅出現過一次。1960年大選時，夏威夷州因選情緊繃而進入重新計票，州長在計票完成前就提早為共和黨籍候選人尼克森安排了一組選舉人，但重新計票結束卻顯示民主黨候選人甘迺迪勝出，州長只得改派另一組選舉人前往國會，最後獲得接受的是民主黨籍選舉人。

兩者不同的是，那一次兩位候選人原本的得票差距僅100票左右，此次川普在上述州的差距卻有萬餘票至數萬票，不可同日而語，重新計票後結果也無大改變。

儘管川普動作頻頻，要求各州共和黨籍地方幹部幫忙出力，但到迄今並無任何一州的州議會開始認真討論推翻選舉人團會議的結果。