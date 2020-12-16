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川普臉綠…美上月自中進口額創新高 紐時曝主因

編譯陳韋廷／綜合15日電
進入歲尾，美國從中國進口商品激增，最大貨櫃港及處理中國貨物最多的洛杉磯港，堆滿從中國進口的商品。(Getty Images)
進入歲尾，美國從中國進口商品激增，最大貨櫃港及處理中國貨物最多的洛杉磯港，堆滿從中國進口的商品。(Getty Images)

華府政壇原本認為，今年美國中國貿易受到疫情影響，理應減少，但最新數據卻顯示，在進入歲尾之際，美國自中國進口量開始激增，原因是居家避疫的消費者，在假期購物季中大肆搶購中國製造的商品。

「紐約時報」報導，進口額激增是新冠疫情另一個副產品，美國民眾將原來可能花在度假、看電影以及上館子的錢投入購買家庭用品，像是在家辦公的新照明設備、健身設備及買給孩子的玩具。

對中國而言這是好消息，因為中國是上述商品的全球最大製造商。中國7日公布創紀錄的貿易數據，11月順差金額達754億3000萬美元，主要因為出口意外年增21.1%，其中以對美出口增幅最大，和去年同期相比成長46.1%，達到創紀錄的519億8000萬美元。

這讓美國兩黨政治人物的期望破滅，他們今年稍早曾預測，疫情將讓美國減少與中國的貿易，最終讓製造業回美發展。

川普總統5月曾說，「這場全球疫情徹底證明，美國要想成為一個強大國家，必須是個製造業國家。我們要帶回製造業」。但即便川普對中國商品設限，包括對價值數千億美元中國商品加徵關稅，但幾乎沒有跡象顯示全球供應鏈正在回流美國。相對地，疫情對美國的長期影響，似乎只是強化中國的製造業地位。

中國今年稍早迅速控制疫情，工廠恢復生產的速度，遠超過至今仍受疫情影響的美國產業。美國許多服務業也因疫情仍陷入癱瘓，消費者因此將手上的錢投入網購商品。

彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫利指出，美國今年從世界各地的進口總額將少於去年，但中國在美國進口總額所占比重可能會增加，「整體而言，中國經濟快速復甦，且美國人疫情期間購買產品主要都是中國製造，這超過川普祭出關稅產生的抑制作用」。

消費者強勁需求甚至讓貨運業者不堪重負，導致運費創紀錄飆升。出貨量暴增塞爆許多供應鏈，癱瘓主要港口，造成節日禮物送達時間延遲數周之久。美國最大貨櫃港及處理中國貨物最多的洛杉磯港，堆滿從中國進口的商品。

中國 美國 疫情

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