每人發1000元 楊安澤遊說國會紓困

華裔企業家楊安澤遊說參眾兩院逾60名議員給予美國人紓困及時雨。(路透)

在國會磋商是否通過新一輪新冠肺炎紓困 法案之際，曾參與民主黨 總統初選的華裔企業家楊安澤 (Andrew Yang)和他的非營利機構「人道傳遞」(Humanity Forward)遊說參眾兩院逾60名議員給予國人紓困及時雨。

楊安澤已經與兩位議員達成協議，將根據楊安澤的紓困政策在眾院提出一項獨立法案。

德拉瓦州民主黨眾議員羅徹斯特(Lisa Blunt Rochester)與西維吉尼亞州共和黨眾議員邁金利(David McKinley)上周根據楊安澤的遊說提出法案，民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)也已簽署成為共同提案人；此案獲得12位民黨和12位共和黨人的支持。

此案將提供類似第一波紓困的現金，單身者1000元，夫妻2000元，夫妻撫養的孩子每人1000元；對象是單人申報不到7萬5000元或共同申報不及15萬元者。

羅徹斯特說：「現在有一股熱切的需要，隨著最後期限將至，我們看到了許多人面臨驅逐風險，且領救濟糧食的隊伍愈來愈長，他需要幫助。」

這項努力可能徒勞，卻是建立在科技大亨致力將錢放進人民口袋的基礎上；今年大選期間，楊安澤倡議推動每人每月1000元的全民基本收入(universal basic income)計畫。

政治新聞網站Politico指出，此舉顯示放眼競選紐約市長的楊安澤，希望在國家層級發揮影響力。

「我們接觸許多可能接受此方案的議員，連結現金紓困能發揮最大影響力的事實，協助人們度過難關。」楊安澤受訪時說：「我視之為最重要的工作，因為我知道，只要能讓願意為人們做對的事情的意願在同一條船上，我們可以拯救數以千萬計美國人。」