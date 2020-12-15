疫情+歧視重擊 各地華埠「冷清如鬼城」

東西兩岸中國城面臨疫情和歧視兩大危機。圖為曼哈頓中國城路邊小攤也在賣口罩。(路透)

新冠病毒出現將近一年來，從紐約 到舊金山、西雅圖的中國 城，受到疫情 與仇恨亞裔歧視的雙重打擊下，許多移民只能自立自強，力圖生存。國家廣播公司(NBC)報導，中國城以往就像勞工階級的堅實堡壘，疫情爆發後卻逐漸衰退，冷清寂寞彷彿鬼城，在種族衝突事件裡淪為抗爭現場，禁止堂食的防疫措施更讓中國城搖身一變，成為露天用餐區。

報導指出，早在3月全美各地紛宣布居家避疫規定前，中國城已遭受疫情波及，農曆春節原本是業績旺季，但各地中國城今年營收普遍下跌。到了居家避疫規定上路時，某些中國城店家業績只剩原本的三成，問題就出在某些美國民眾對亞裔充滿敵意的偏執心理、對新冠病毒的恐懼，以及國際觀光客驟然減少。

過去這一年來，中國城店家負責人同時有兩場硬仗要同時面對：疫情導致生意嚴重虧損，還有政治、環境與社會動盪的另一層困境，包括川普總統透過仇視亞裔的言詞搧風點火，西岸爆發大規模森林大火、全美各地抗議警察暴力等。

西雅圖、舊金山到紐約的東西兩岸中國城，是美國歷史最悠久、規模最大也最受肯定的中國城，對世世代代的亞洲移民而言，則是重要的文化與財經重鎮，而如今卻面臨前所未見的生存危機，經營數十年的老餐廳一家家吹起熄燈號。

紐約中華總商會主席于金山(Justin Yu)接受國家廣播公司專訪時說：「今天冬天狀況將會如何，我並不樂觀。」

微軟共同創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)13日預測，在未來六個月內全國將持續封鎖，餐廳恐怕無法恢復營業。

蓋茲說：「未來四到六個月將會是疫情最糟糕的時候，預測研究顯示還會有20萬人死亡；但如果大家能遵守防疫規定，戴好口罩等等，還是能避免一定程度的死亡。」

全國餐廳協會呼籲國會提供援助，指出9月迄今，全美有1萬家餐館關閉，國會若不協助解決，則每月都會有好幾千家餐廳永久歇業。