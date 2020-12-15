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谷歌當機1小時 全球數萬用戶受影響

編譯林育正／綜合14日電
谷歌(Google)的各項服務14日出現大當機，從觀看YouTube影片到使用共享文件功能都沒辦法順利使用。(美聯社)
谷歌(Google)的各項服務14日出現大當機，從觀看YouTube影片到使用共享文件功能都沒辦法順利使用。(美聯社)

谷歌(Google)的各項服務在14日出現長達一個多小時的大當機，從觀看YouTube影片到使用共享文件功能，甚至透過Gmail發信都沒辦法順利使用。

Gmail服務約在東岸時間早上6點55分出現無法使用的狀況，大部分在7點52分恢復。這次的大當機也讓谷歌教室(Google Classroom)暫時「罷課」，導致許多學生無法進行遠端上課。而仰賴谷歌後端服務的第三方應用程式，如「Pokemon Go」也跟著停擺，不過在8點過後，大部分的功能恢復正常。

當下谷歌的工作狀態資訊主頁(workspace status dashboard)全部顯示紅色，代表每一項服務都處於停擺。隨後到了早晨全轉為綠色，代表所有功能正常。

谷歌透過聲明表示：「我們為大家造成的不便感到抱歉，感謝各位用戶的耐心和支持。」谷歌也表示仍有用戶仍無法使用部分特定應用程式，將持續進行恢復，但大部分的問題已排除。「系統的可信賴度為谷歌的第一優先，我們將持續改善，使系統更為優良。」

針對各種網路服務進行即時問題監控的網站「Downdetector」顯示，當下有數以萬計的用戶無法使用谷歌旗下的服務和應用程式。

網路服務當機通常出自伺服器錯誤，錯誤安裝維護程序或是主機故障等。谷歌上一次出現重大問題發生在9月，當時用戶無法使用谷歌文件(Google Docs)長達好幾個小時。

谷歌(Google)的各項服務14日出現大當機，從觀看YouTube影片到使用共...
谷歌(Google)的各項服務14日出現大當機，從觀看YouTube影片到使用共享文件功能都沒辦法順利使用。(美聯社)

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