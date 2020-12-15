與俄國有關？ 神秘網站洩反川普官員個資

聯邦調查局注意到上周末有一名為「人民的敵人」網站興起又消失，有人在該網站公布聯邦及州政府反川官員的個人資料。(路透)

聯邦調查局(FBI)注意到上周末有一名為「人民的敵人」(enemiesofthepeople)網站興起，在該網站公布聯邦及州政府官員的個人資料，受害官員與川普 總統的立場相悖。

該網站有官員住址、住家照片及個人電郵，這些官員曾反擊或質疑川普的合法競選。該網站上宣稱：「以下這些人曾經幫助、教唆對抗川普的詐欺選舉」。

「人民的敵人」網站僅上線幾天，幕後操手的身分未知，不過存檔版本和公開的網站註冊數據顯示，幕後操手使用的電郵地址與俄羅斯的電郵供應商及網頁代管服務有關聯，可能是有意讓網頁像是俄國 的行動。

成為該網站目標的官員包括密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)、喬治亞州 長坎普(Brian Kemp)、亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)，以及多位在Dominion投票系統公司(Dominion Voting Systems)工作的人員，以及前任國土安全部的網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱CISA)局長克瑞布斯(Christopher Krebs)，他上個月因為公開反駁川普及其團隊的陰謀論說法遭到開除。

網路威脅情報公司DomainTools表示「人民的敵人」以及其姊妹網站以俄國搜尋引擎Yandex的電郵地址註冊，網站的IP伺服器來源為俄國。此網站的註冊模式尚不明確，除了顯示與俄羅斯或東歐有強烈相關，也有來自喬治亞州的註冊地址及美國電話號碼。

幕後操手似乎還註冊了與選舉陰謀論相關的網站(donttouchthegreenbutton.us)，其網域名稱與川普競選團隊上月設立的網站「吹哨者」相似。網路威脅情報公司ThreatConnect的情報員埃密克(Kyle Ehmke)說：「我無法得知幕後人的意圖，但我忍不住想取這個網域名，是不是故意要讓調查的人將矛頭錯誤地指向川普陣營或共和黨全國委員會(RNC)」。

此外，數位資安平台RiskIQ的網路安全數據庫顯示該網站與一推特帳號@peopleenemies有關，該帳號已被停用。